Docentes protestan en Argentina debido a sus bajos salarios

-EFE

Los docentes de varias provincias de Argentina iniciaron hoy una huelga de 48 horas, tras el fin de las vacaciones de invierno, en rechazo de los bajos salarios y la situación de "abandono" de las escuelas públicas del país. Un reclamo que se replica cada año.



La medida de fuerza se hace notar especialmente en la provincia de Buenos Aires, pese a que la gobernadora, María Eugenia Vidal, había declarado la conciliación obligatoria con el fin de dejar sin efecto el paro hasta que se llegara a un acuerdo entre ambas partes.



En una rueda de prensa a primera hora de la mañana, el titular del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (Suteba), Roberto Baradel, señaló que si el Ejecutivo del distrito les aplica una multa por continuar con la huelga es porque "quieren esconder que abandonaron a las escuelas" en ese distrito y en el resto del país.

(Le puede interesar: Macri propone "modernizar" las Fuerzas Armadas argentinas)

La pasada semana, ese sindicato había convocado en la provincia a un paro de 72 horas desde este lunes, cuando se retoman las clases tras las vacaciones del invierno austral, pero, finalmente, se adhirieron al de dos días de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), que se replica en los distritos de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chaco y la capital argentina.



Según revelaron a Efe fuentes de CTERA, la huelga culminará el martes con una movilización a la sede del Ministerio de Educación en Buenos Aires.



"Pareciera que no hay Ministerio a nivel nacional, que las provincias quedan librada a su suerte. Hablan de diálogo pero no nos convocan", criticó Baradel haciendo referencia a que la oferta de actualización de sus sueldos realizada por el Gobierno bonaerense (un aumento del 16,7 %) apenas varió desde que comenzaron las negociaciones a principios de año, tras unos 15 encuentros.



Los docentes critican también que no se corresponde con la previsión de inflación para 2018, que se espera que alcance el 30 %, por lo que piden que se celebre una paritaria (negociación salarial) a nivel nacional para garantizar salarios dignos en todo el país.



"Nosotros estamos en un país federal. Todos somos argentinos. Los chicos tienen que tener el mismo derecho a una educación de calidad en todo el país", señaló el líder sindical antes de pedir "respeto" por parte de los representantes políticos.