Donald Trump cancela su visita oficial a Bogotá

El presidente de Estados Unidos Donald Trump no asistirá a la Cumbre de las Américas en Lima como había anunciado, ni viajará a Bogotá, como estaba previsto para este domingo 15 de abril.

Así lo anunció este martes la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders.

"Por petición del presidente, el vicepresidente viajará en su lugar. El presidente se quedará en EE.UU. para supervisar la respuesta estadounidense a Siria y monitorear los desarrollos del mundo", dijo Sanders en una rueda de prensa este martes en la Casa Blanca. La información fue confirmada por diferentes corresponsales de medios estadounidenses en Washington.

