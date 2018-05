Donald Trump no podrá bloquear a sus críticos en Twitter

redacción internacional

Una jueza federal del Nueva York dictaminó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no tiene derecho a bloquear a los seguidores que lo critican en su red social Twitter.

De acuerdo con la jueza Naomi Reice Buchwald, al bloquear a los usuarios, Trump estaría negándoles la posibilidad de reaccionar y responder ante sus frecuentes tuits presidenciales.

"Comentar sobre ellos (los trinos de Trump), es parte del ejercicio de libertad de expresión protegido por la primera enmienda de la Constitución", dice la sentencia.

Esto, en otras palabras, significa que Trump habría cometido una falta al bloquear a usuarios en su perfil personal de Twitter @realDonaldTrump, seguido por 52 millones de cuentas.

(Lea también: Trump amenaza con recortar ayuda a países que no combatan migración ilegal)

"Se le pidió a la justicia que evalúe a la luz de la Primera Enmienda si un funcionario del gobierno puede bloquear a una persona en su cuenta de Twitter como reacción a las opiniones políticas de esa persona. Se le preguntó también si este análisis difiere cuando ese funcionario es el presidente de Estados Unidos. La respuesta a ambas preguntas es no", dictaminó la jueza Buchwald.

El caso nació de una queja presentada por siete personas — entre ellas un comediante de Nueva York, un profesor de sociología de Maryland, un oficial de policía de Texas y una cantante de Seattle— que habían sido "bloqueadas" por Trump.

(Lea también: La próxima semana se conocerá si hay reunión entre Corea del Norte y Estados Unidos )

Esto les impidió ver los tuits publicados casi a diario por el presidente y responderlos directamente.

Los comentarios de las personas bloqueadas son menos visibles porque no aparecen en el hilo de reacciones a los tuits del presidente, uno de los primeros líderes en haber hecho de su cuenta de Twitter su herramienta de comunicación preferida. No está claro a cuánta gente ha bloqueado Trump en Twitter, pero algunas estimaciones apuntan a varios cientos.

Según el diario global El País, los abogados del presidente de los Estados Unidos argumentaron que Trump tiene el derecho de elegir con quién comparte su espacio. Por ello, no tiene que "escuchar" a quienes no quiere en su cuenta de Twitter. Por su parte, la jueza alegó que su perfil no hace parte de la esfera privada sino de la gubernamental.

En este caso la posible solución que propone Buchwald sería que el presidente silenciara aquellos trinos que no quiere ver, en vez de bloquearlos.

Trump publicó un trino después de la decisión de la jueza, por lo que algunos usuarios presumen que es su respuesta ante la noticia. El trino traduce "caza de brujas"

La jueza Buchwald no emitió una orden judicial exigiendo específicamente a Trump que "desbloquee" a estas personas, al estimar que le corresponde al mandatario atenerse a su declaración.

(Le puede interesar: Los peligros de trabajar con Donald Trump)