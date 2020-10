El equipo médico del mandatario precisó que sus niveles de oxígeno bajaron dos veces brevemente en los últimos días y que está siendo tratado con esteroides. Este domingo los médicos dieron una evaluación optimista de la salud de Trump luego de resultar positivo por coronavirus.

El presidente estadounidense, Donald Trump, puede recibir el alta de su convalecencia por COVID-19 este lunes, si sus síntomas siguen mejorando y se mantiene activo, con una saturación de oxígeno en sangre adecuada y sin fiebre, indicó Brian Garibaldi, uno de los miembros del equipo médico del hospital militar en el que se encuentra.

Garibaldi indicó este domingo en rueda de prensa desde el hospital militar de Walter Reed que si Trump mantiene su actividad, movilidad y se mantiene sin problemas respiratorios “podría ser dado de alta mañana”.

El equipo médico del mandatario precisó que sus niveles de oxígeno habían bajado dos veces brevemente en los últimos días y que está siendo tratado con esteroides, pero dieron una evaluación optimista de la salud del presidente de 74 años. “El mandatario pasó la mayor parte de la tarde trabajando, y se ha movido por su habitación sin dificultades”, informó la Casa Blanca.

¿Confuso parte médico?

Este sábado el médico de la Casa Blanca, Sean Conley, aseguró que el mandatario se encontraba estable, sin embargo, una persona familiarizada con la salud de Trump presentó un panorama completamente diferente, según informó el New York Times. “Todavía no estamos en un camino claro hacia una recuperación completa”, dijo la fuente bajo condición de anonimato.

De hecho, este domingo el equipo médico del presidente reconoció haber entregado una descripción demasiado optimista de la enfermedad de Trump, según informó el mismo medio.

“No quería dar ninguna información que pudiera desviar el curso de la enfermedad en otra dirección, y al hacerlo, ya sabes, resultó que estábamos tratando de ocultar algo, lo cual no era necesariamente cierto”, dijo Conley en una rueda de prensa.

El mandatario de los estadounidenses publicó un video en sus redes sociales grabado desde el hospital militar en el que está ingresado. “Llegué aquí, no me sentía muy bien, pero ahora me encuentro mucho mejor. Estamos trabajando duro para volver del tod (...) Me siento bien, pero en los próximos días parece que será la verdadera prueba", dijo.

Tratamiento de Trump

Kayleigh McEnany, portavoz de la Casa Blanca, explicó el viernes 2 de octubre que el mandatario estaba recibiendo el antiviral Remdesivir.

Sean Conley dijo ese mismo día que el mandatario había recibido también una dosis del cóctel de anticuerpos Regeneron, un tratamiento intravenoso que se encuentra en etapa de ensayos clínicos y no obtuvo aún luz verde de los reguladores. La hidroxicloroquina –que Trump dijo haber tomado un tiempo de forma preventiva– no forma parte de su tratamiento. El médico de la Casa Blanca informó que al presidente también le habían dado el esteroide dexametasona el sábado.

¿Cómo va la campaña?

El impacto más inmediato de la enfermedad será mantener a Trump fuera de la campaña. El mandatario tendrá que cancelar eventos en persona en las próximas semanas, posiblemente incluido el próximo debate contra el candidato demócrata Joe Biden el 15 de octubre en Miami.

Un viaje de campaña planeado este fin de semana a Wisconsin, estado clave en donde los contagios de coronavirus se dispararon, fue cancelado. De hecho, es poco probable que Trump pueda organizar manifestaciones masivas que lo han impulsado a él y a sus seguidores más leales. Todos los mítines y eventos de recaudación de fondos planeados durante la campaña están en espera.