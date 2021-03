Dos policías del Capitolio demandan a Trump por incitar a la multitud a la violencia

Acusan al expresidente de incitar a sus partidarios a que agredieran a los oficiales del Capitolio.

James Blassingame y Sidney Hemby, dos oficiales del Capitolio que resultaron heridos tras el asalto a la sede del Legislativo estadounidense el pasado 6 de enero, están demandando al expresidente Donald Trump por su responsabilidad en el ataque.

Según los oficiales, el exmandatario republicano incitó a sus partidarios a entrar al Capitolio y agredir a los policías que se encontraban allí. Hemby, por un lado, fue rociada con químicos y aplastada contra las puertas del edificio, mientras que Blassingame señala que fue golpeado contra una columna de piedra, lo que le causó lesiones en la cabeza y la espalda.

“(Trump) enardeció, alentó, incitó y dirigió a la turba violenta”, se lee en el documento de la demanda por la que los oficiales buscan por lo menos US $75.000 en reparaciones. Bassingame dice que sufre de depresión por el recuerdo de ser atacado y no puede superar ese evento, pues se siente culpable de no haber podido ayudar a sus colegas y de sobrevivir “donde otros no lo hicieron”.

El expresidente Trump y su equipo legal no han respondido a la demanda de los oficiales. El exmandatario continúa negando su responsabilidad en el ataque. De hecho, la semana pasada afirmó que los insurreccionistas no representaban una amenaza y que estaban “abrazando y besando a la policía del Capitolio.

Esta no es la primera demanda que busca responsabilizar a Trump por el asalto al capitolio. Dos legisladores demócratas presentaron en febrero una demanda contra Trump por conspirar con su abogado, Rudy Giuliani, y un grupo de extremistas para evitar que el Congreso certificara los resultados de las elecciones que perdió frente al presidente Joe Biden. El Departamento de Justicia, por otro lado, está adelantando casos penales contra los seguidores de Trump que ingresaron a la fuerza al Capitolio.