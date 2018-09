Duque: reconocimiento de Palestina como Estado no tiene reversa

- Redacción Internacional

La decisión tomada por el gobierno saliente de Juan Manuel Santos, de reconocer a Palestina como un Estado libre y soberano, está amparada por facultades constitucionales y por lo tanto, no es reversible.

El presidente, Iván Duque, informó que la decisión del gobierno saliente de Juan Manuel Santos de reconocer a Palestina como un Estado libre y soberano no tiene reversa, pues se trató de una decisión amparada por las facultades constitucionales, ya que Santos adoptó la medida antes del 7 de agosto. “El Presidente de la República está facultado para manejar las relaciones exteriores del país”, informó el mandatario.

De igual forma lamentó que el reconocimiento se hubiera llevado a cabo sin un debate profundo frente a las posibles repercusiones que podía traer la medida. ““Se hizo un daño al no tener una discusión más institucional. El presidente Santos me dijo que había tomado esa decisión, pero es algo irreversible; hubiéramos ganado más con otros análisis, pero debemos ser parte de la solución más no del problema”, afirmó Duque en diálogo con Caracol Radio.

La confirmación del reconocimiento dada por el presidente de la República responde a la decisión que se tomó en ese momento de estudiar, junto con la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, las implicaciones que podía traer dicha determinación.