Ecuador incomunica a Assange por interferir en asuntos de otros países

En una notificación divulgada este miércoles, el gobierno de Lenín Moreno señaló que las comunicaciones de Julian Assange, creador de WikiLeaks, fueron cortadas con el exterior. La medida fue tomada por el incumplimiento de Assange del compromiso que asumió el ciberactivista con Ecuador a finales de 2017 en el que aseguraba que no emitiría mensajes sobre otros gobiernos.

Quito no ha ofrecido detalles sobre cuáles son las comunicaciones cortadas y sobre el incumplimiento del trato, sin embargo, Assange se había pronunciado desde su cuenta de Twitter sobre las expulsiones de diplomáticos rusos de países occidentales, por lo que había faltado a su palabra. Todavía es incierto si estas declaraciones habrían colmado la paciencia del gobierno ecuatoriano, que pese a los múltiples llamados de atención le mantiene la protección diplomática.

(1/3) The manner of and timing of Russian diplomatic expulsions is poor diplomacy. The expulsions occurred 12 hours after one of the worst building fires in post Soviet history, which killed at least 64. Russians will see the timing as gratuitous.