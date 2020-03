EE le explica: ¿Por qué la exfiscal del caso de "los cinco de Central Park" demandó a Netflix?

redacción internacional

Seguramente el año pasado usted escuchó hablar sobre la serie de Netflix "Así nos ven" (When They See Us en inglés), un retrato desgarrador del caso de cinco jóvenes estadounidenses condenados de manera injusta por la violación de una mujer blanca en Central Park, en todo el corazón de Manhattan, en 1989.

Una de las protagonistas de esta historia fue la entonces fiscal Linda Fairstein, en la ficción fue interpretada por Felicity Huffman, quien llevó las riendas del caso. Si bien la producción sobre ese crimen de 1989 cuestiona, en realidad, a todo el sistema judicial estadounidense, el papel de Fairstein, supervisora de la investigación a los jóvenes, sobresale de forma muy negativa.

Dispuesta a limpiar su nombre, la exfiscal, hoy convertida en una exitosa escritora de best-sellers de ficción, demandó a Netflix y al equipo detrás la producción de "Así nos ven".

El Espectador le explica algunas claves del caso:

El caso

El 19 de abril de 1989, una mujer blanca de 28 años, salió a hacer ejercicio de noche por Central Park y resultó salvajemente violada. Tan brutal fue la agresión que perdió más de la mitad de la sangre, pasó días en coma, meses en el hospital, y quedó con secuelas de por vida.

Ese día hubo altercados en el parque, algo habitual en aquella época, y fueron detenidos cinco menores de entre 14 y 16 años como sospechosos: Korey Wise, Raymond Santana, Kevin Richardson, Antron McCray y Yusef Salaam.

En los interrogatorios confesaron su implicación, pero enseguida recularon alegando presión policial y, aun así, acabaron condenados sin pruebas forenses ni testigos. En 2002 el verdadero violador, Matías Reyes, confesó el delito y los cinco fueron exonerados.

La demanda

Fairstein fue interpretada por la actriz Felicity Hoffman. Foto: Archivo particular

Fairstein criticó en la demanda el peyorativo retrato que hicieron de ella en la serie, pues, dice, quedó retratada como una mujer racista e inmoral. También cuestiona que no se haya cambiado su nombre.

"En la serie, que los acusados han promocionado como una historia verdadera, los acusados describen a Fairstein, usando su nombre real, como una racista e inmoral villana que está decidida a encarcelar jóvenes de color a cualquier coste", asegura la denuncia.

"A lo largo de la serie, Fairstein es representada haciendo declaraciones que nunca dijo, tomando acciones que nunca tomó -muchas de ellas racistas e inmorales, si no ilegales- en sitios en los que nunca estuvo en los días y momentos descritos", añade el texto de la demanda.

Los efectos de la serie

Fairstein dijo en la demanda que se vio obligada a renunciar a varias ONG que ha apoyado durante años, incluida Safe Horizon, una organización sin fines de lucro que ayuda a las víctimas de abuso doméstico en la ciudad de Nueva York.

Tras el lanzamiento de la serie, su nombre fue el objetivo de una petición que circuló en línea el año pasado por estudiantes de la Universidad Vassar, en Nueva York, para que la institución educativa cortara lazos con Fairstein. El exfiscal renunció al consejo de administración de la universidad en junio del año pasado.

La respuesta de Netflix

Netflix respondió a esta ofensiva legal asegurando que "se defenderá enérgicamente" y que protegerá "al increíble equipo detrás de esta serie". El gigante digital también calificó la demanda de "frívola" y "sin fundamento".

La de Fairstein no es la primera demanda que Netflix recibe por esta serie, en octubre la empresa John E. Reid and Associates, la compañía que creó una controvertida técnica de interrogatorio policial en la década de 1940, denunció al programa por "tergiversar" su nombre.