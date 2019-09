EE le explica: ¿Qué pasó con los 'dreamers' en Estados Unidos a dos años de su guerra con Trump?

redacción internacional

El 5 de septiembre de 2017 el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió acabar con el programa DACA, que le ha permitido a cerca de 700.000 jóvenes indocumentados estudiar y trabajar legalmente en su país. Aunque la ley se mantiene al día de hoy, al ser respaldada por varios tribunales estadounidenses, la lucha de los 'soñadores' parece no terminar pronto.

Dos años después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunciara su fin, el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en inglés) sigue parcialmente en pie y libra una batalla judicial para evitar que miles de jóvenes indocumentados sean deportados.

Esta iniciativa se ha hecho famosa gracias a sus beneficiarios, conocidos como "soñadores": jóvenes que llegaron a este país cuando eran niños acompañados de padres o familiares empeñados en alcanzar su "sueño americano.

¿Qué es el DACA?

El programa DACA fue promulgado el 15 de junio de 2012 por el entonces presidente estadounidense, Barack Obama (2009-2017), y supuso un alivio para miles de jóvenes inmigrantes indocumentados que afrontaban el peligro de la deportación.

Los solicitantes debieron probar que habían llegado a EE.UU. antes de los 16 años, que no tenían antecedentes penales y que cursaban estudios de educación secundaria o en la universidad.

¿Qué beneficios tiene esta política?

El DACA brinda a sus beneficiarios, entre otras cosas, la garantía de no ser deportado, un permiso de trabajo y un número del Seguro Social. También les permite viajar por fuera de Estados Unidos, siempre y cuando hagan una solicitud previa al gobierno estadounidense. No obstante, a los benficiarios del DACA no se les otorga ni la residencia permanente, también conocida como "green card".

¿Cuántos beneficiados son?

Son más de 750.000 jóvenes de orígen inmigrante quienes hacen parte del grupo de los dreamers. La mayoría de los adscritos al programa, el 76%, son de nacionalidad mexicana, y cerca de 7.217 jóvenes son de origen colombiano. Para acogerse al mismo, debían haber entrado a Estados Unidos antes de cumplir los 16 años.

¿Qué decisión tomó Donald Trump?

Hace dos años, el 5 de septiembre de 2017, el entonces fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, uno de los miembros del Ejecutivo con posiciones más duras en inmigración, anunció el fin del amparo de DACA, medida que entraría en vigor en un plazo de seis meses, es decir, el 5 de marzo de 2018.

Quienes se oponen a DACA argumentan que este esquema supone una amnistía para los inmigrantes indocumentados, que gracias al programa obtienen empleos que podrían ser aprovechados por estadounidenses o inmigrantes con estatus legal.

¿Cómo ha sido la batalla legal?

En enero de 2018, cuatro meses después de cancelado el programa, una corte federal de California revirtió la decisión del mandatario y ordenó al DHS restituir el beneficio en los mismos términos en que se encontraba antes de ser caducado, excepto para aquellos jóvenes que no se habían inscrito. Dos meses después, los tribunales de Nueva York y Washington respaldaron esta decisión y frenó el fin de DACA, en respuesta a una demanda presentada por cinco jóvenes "soñadores" en esa ciudad.

En respuesta a los fallos favorable a DACA, nueve estados gobernados por republicanos demandaron al programa en una corte federal de Houston, Texas, pero este tribunal no dio curso a la demanda dejando al programa vigente tal y como habían dictaminado los otros tribunales de California, Nueva York Washington DC.

¿Se definirá su futuro este año?

Sí. El último capítulo de esta batalla se llevará a cabo el próximo 12 de noviembre, cuando los abogados que defienden el programa y los del gobierno acudan a una audiencia convocada por la Corte Suprema para presentar los argumentos finales en esta disputa. Los jueces entregarán su decisión entre enero y junio del 2020.

