EE. UU. acusó de narcoterrismo a Maduro y ofreció recompensa por datos que lleven a su arresto

El Departamento de Justicia estadounidense acusó este jueves a Nicolás Maduro y Diosdado Cabello de convertir a Venezuela en un “narcoestado” patrocinador del terrorismo. Tanto Maduro como Cabello y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, fueron señalados de conspirar con las disidencias de las FARC para financiar “la guerra del movimiento guerrillero contra el gobierno colombiano”, según informó El Nuevo Herald.

“Anunciamos cargos criminales contra Nicolás Maduro por llevar adelante, junto a sus principales lugartenientes, una sociedad narcoterrorista con las FARC por los últimos 20 años. El alcance y la magnitud de la droga traficada solo fue posible porque Maduro y las instituciones corruptas de Venezuela proveyeron protección política y militar para los crímenes de narcoterrorismo”, sostuvo Geoffrey Berman, fiscal federal del distrito sur de Nueva York.

El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, ofreció una rueda de prensa en la mañana del jueves en la que ofreció más detalles sobre la acusación. En un principio, la prensa estadounidense informó que el gobierno acusaría a Venezuela como un “Estado patrocinador del terrorismo”. Sin embargo, Barr confirmó que solo se presentaron cargos contra altas figuras del círculo del gobierno chavista.

$15 MILLION REWARD for information leading to arrest and conviction of Nicolas Maduro pic.twitter.com/oqgzuhWOIC