EE. UU. espera fallo histórico por muerte de George Floyd, ¿qué puede pasar?

Este lunes terminaron los argumentos finales del juicio contra el exagente de policía Derek Chauvin, acusado de matar por asfixia a George Floyd. Estados Unidos contiene el aliento ante el veredicto que puede volver a encender las protestas.

La tensión se siente en las calles de Estados Unidos, en donde hace cerca de un año estallaron protestas tras la muerte de George Floyd, asfixiado hasta morir por el expolicía Dereck Chauvin. Este lunes, tras semanas de testimonios, el jurado escuchó los argumentos finales y se aisló para deliberar la sentencia. Las calles tiene fuerte presencia de militares y policías que anticipan protestas ante el veredicto final de un juicio que ha sido uno de los más vistos en Estados Unidos. ¿Qué puede pasar? El Espectador explica.

Jurado aislado en un hotel

Se espera que esta semana se conozca el veredicto, tras los alegatos finales. El juicio quedó este lunes a la espera de la sentencia.

La Fiscalía del estado de Minesota y la defensa de Chauvin expusieron sus versiones finales durante unas cuatro horas frente al jurado, que deberá debatir a partir de ahora el caso y llegar a un veredicto por unanimidad.

Los jurados se aislaron y encerraron en un hotel para repasar todas las pruebas presentadas en el juicio y llegar a una sentencia.

El juez, Peter Cahill, recordó a los miembros del jurado la necesaria unanimidad de su veredicto y les pidió que lo basen únicamente en las pruebas presentadas en el juicio. “Deben ser absolutamente justos”, les dijo Cahill.

Y les reclamó, así, que no se dejen llevar por los prejuicios ni que la opinión pública influya en su decisión.

Las posibles condenas

Tras los alegatos finales, los miembros del jurado deberán decidir si Derek Chauvin es culpable o no de los tres cargos que enfrenta: asesinato en segundo grado, penado con hasta 40 años de cárcel; asesinato en tercer grado, con una condena máxima de 25 años, y homicidio culposo en segundo grado, que acarrea hasta 10 años de privación de libertad.

No obstante, como no tiene antecedentes penales, solo podría ser condenado a un máximo de 12 años y medio de prisión por los primeros dos cargos y a 4 años de cárcel por el tercero. Chauvin, de 45 años, se ha declarado no culpable de todos los cargos imputados.

Facebook modera comentarios del caso

La red social Facebook anunció que endurecerá la moderación de contenidos relativos al caso que rodea la muerte el año pasado del afroamericano George Floyd, ante la inminencia del final del juicio y para evitar males mayores en las calles.

En una entrada en el blog oficial de la compañía, la vicepresidenta de Política de Contenidos, Monika Bickert, explicó que eliminarán aquellos mensajes que “alaben, celebren o se mofen de la muerte de George Floyd” y limitarán la propagación de contenidos que prevean que puedan incitar a la violencia.

“Sabemos que este juicio ha sido doloroso para mucha gente. Queremos encontrar el equilibrio justo entre permitir que la gente hable sobre el caso y las implicaciones del veredicto y a la vez cumplir nuestro deber de proteger la seguridad de todo el mundo”, escribió.

El objetivo de Facebook con estas medidas preventivas es que no se repita ese escenario, que la tensión en la red social (y en Instagram, de su propiedad) se rebaje todo lo posible y que las discusiones y comentarios en internet no deriven en actos de violencia física en la calle.

Tensión en las calles

“Nos estamos preparando para lo peor”, dice Janay Clanton, una residente de Minneapolis, donde este lunes patrullan las fuerzas de seguridad y las tiendas están blindadas en espera del veredicto. “Todo explotará”, pronostica esta mujer de 62 años, si el policía blanco Derek Chauvin no es declarado culpable de homicidio.

“Vivo en el centro de la ciudad, y todos estamos bastante preocupados por el resultado del juicio. Se nota caminando por la ciudad”, se lamenta Clanton.

Alrededor del juzgado, vehículos del ejército, detrás de bloques de hormigón y portones de tres metros de altura, dan testimonio de la sensibilidad del juicio, que entró en su fase final, con los alegatos finales antes de que el jurado se retire a deliberar.

Cualquier decisión que no sea un veredicto de culpabilidad podría sumir a la ciudad, donde aún caen algunos copos de nieve, en nuevas manifestaciones.