EE. UU. explora alquilar propiedades en tres estados para detener a niños migrantes

El Gobierno de Donald Trump, en su lucha contra la migración ilegal, explora la posibilidad de alquilar en un futuro propiedades estatales en Florida, Virginia y California como "refugio permanente" para niños inmigrantes que llegan a Estados Unidos sin acompañantes. "Deberíamos cerrar los campamentos, no abrir nuevos", reveló la demócrata Anna Eskamani, hija de inmigrantes iraníes, a través de su cuenta de Twitter.

Received an email from the Office of Refugee Resettlement (ORR) letting local lawmakers know that they are exploring Central FL as an option for opening a migrant detention camp for undocumented children.



No. We should be closing camps, not opening new ones. #CloseTheCamps pic.twitter.com/JreBtAOc1Z