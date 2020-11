Este es un escenario que muchos consideran posible. Aunque las cadenas de televisión, en particular Fox News (la favorita del presidente) se han comprometido a no declarar un ganador hasta tener los resultados totales, Donald Trump sí podría hacerlo. ¿Qué pasaría?

Hay un miedo en el ambiente en Estados Unidos. Lo que antes solía ser una fiesta electoral, que congregaba a votantes de los dos partidos, hoy se ha convertido en una rivalidad agresiva que despierta preocupación. El principal temor de votantes, periodistas y analistas es que el impredecible presidente decida al final de la noche declararse ganador de la contienda sin que todos los votos hayan sido contados.

Algo muy probable, teniendo en cuenta que Donald Trump se ha encargado de sembrar las dudas sobre el proceso electoral. Desde hace mucho ha insistido en que el voto por correo es un fraude y que las encuestas están equivocadas. Lo dice, porque ninguna lo favorece.

El mandatario republicano está rezagado en las encuestas a nivel nacional, que le asignan 44% de las preferencias contra 51% para el demócrata Biden, pero en un mitin en Fayetteville, Trump desestimó los sondeos.

“Veo esas encuestas falsas”, afirmó. “Vamos a ganar igualmente”, añadió el mandatario ante una multitud que gritaba en coro “¡Cuatro años más!”.

Trump se vanaglorió de ser un presidente que no forma parte de la clase política y que por eso “pone a Estados Unidos primero”.

“Salgan y voten, eso es lo único que les pido” dijo el magnate inmobiliario que después reprodujo ante la concurrencia una serie de lapsus y de errores que ha cometido Biden a lo largo de la campaña.

¿Qué pasa si Trump se declara ganador?

El presidente ha insistido en acusar, sin pruebas, a los demócratas de usar los votos por correo para “robar” elecciones, desinformación que promovió todo el año. “Se deben saber los resultados en la noche de la elección, no días, meses o incluso ¡años después!”, ha dicho casi a diario.

¿Qué hará? Muchos temen que en tres estados claves en donde los resultados van a ser muy apretados y, quizás los primeros datos muestren al presidente por delante que su rival, Joe Biden (debido a la demora del conteo de los votos por correo) se declare ganador. Un problema, pues puede que después el resultado se torne a favor del demócrata cuando se cuente la totalidad del voto anticipado. ¿Trump cantaría una victoria prematura?

Ya lo hizo en Florida en 2018 con dos republicanos que estaban nominados a la gubernatura y el Senado y tenían ventajas estrechas en contiendas que estaban demasiado reñidas como para anunciar a un ganador. Días después sus oponentes demócratas cerraron la distancia a medida que se contaba el voto por correo.

En julio Trump advirtió que lo haría porque “boletas falsas aparecerán de lan ada, no sería honesto, las boletas han sido infectadas tremendamente. ¡Debe ocurrir la Noche de la Elección”, tuiteó.

Sin efecto legal

“Estamos sonando una alarma, decimos que es una posibilidad muy real que los datos de la noche de las elecciones muestren una victoria increíble de Donald Trump”, comentó Josh Mendelsohn, director ejecutivo de la agrupación Hawkfish, en Axios on HBO. Pero eso sería porque no se habrán contado todas las boletas que se enviaron por correo, algo que los demócratas llaman el “espejismo rojo”.

Un artículo de The New York Times recuerda que “la noche de las elecciones intermedias de 2018, la ola de victorias demócratas que se había predicho lucía como un fracaso. Sin embargo, a medida que se contaron los votos por correo los días y semanas posteriores, los demócratas no dejaron de ganar contiendas reñidas. Sus victorias netas en la Cámara de Representantes pasaron de 26 curules aparentes durante la noche de las elecciones a 41 reales”.

Richard L. Hasen, experto en derecho electoral de la U. de California, campus Irvine, explicó en el Times que si Trump se declara ganador la noche de las elecciones, antes de que los funcionarios certifiquen los resultados, no tendrá un efecto legal.

“Sin embargo, podría tener un enorme efecto político y podría convencer a sus más fervientes seguidores de que ha ganado las elecciones y cualquier cambio en los conteos se debe a un fraude. Esa es una inmensa preocupación”, agregó.

Trump niega que se vaya a declarar ganador

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó que esté planeando alzarse vencedor de las elecciones. “Es una información falsa, vamos a ver qué pasa” en la noche electoral, dijo Trump a los periodistas en el aeropuerto de Charlotte, en Carolina del Sur, tras haber dado un mitin.

El gobernante se refería a la información publicada por el diario digital Axios, según el cual Trump ha dicho a “personas de su confianza” que se subiría a un podio a declararse vencedor el martes por la noche “si parece que está encabezando” los recuentos.

El medio, que cita tres fuentes anónimas “familiarizadas con sus comentarios privados”, aseguró que la intención de Trump de declararse ganador se produciría “incluso si el resultado del colegio electoral aún depende de una gran cantidad de votos no escrutados en estados clave como Pensilvania”.

Pese a negar lo publicado por Axios, Trump confirmó que intentará que el recuento de los votos por correo se detenga tan pronto como cierren las urnas el martes.

“No creo que sea justo que tengamos que esperar mucho tiempo después de las elecciones” para saber el ganador, dijo el gobernante, que puso en duda la honestidad del sistema en los estados gobernados por demócratas, algo sin precedentes en EE. UU.

“Creo que es terrible que se puedan recolectar papeletas después de una elección”, dijo Trump en referencia a la posibilidad de que los votos por correo cuenten aunque hayan sido recibidos después del cierre de las urnas siempre que hayan sido emitidos a tiempo.

“Tan pronto como terminen las elecciones, iremos con nuestros abogados”, amenazó.