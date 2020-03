EE. UU. podría tener una mujer vicepresidenta.... ¿premio de consolación?

redacción internacional

Si hace cuatro años Estados Unidos no estaba preparado para tener a una mujer como Presidenta, ¿está listo ahora para una Vicepresidenta? De acuerdo con Joseph Biden, quien se sigue consolidando como el más seguro candidato demócrata que competirá por la Casa Blanca, es el momento. Durante el debate del domingo con su rival, Berni Sanders, el vicepresidente de Barack Obama (2009-2016)se comprometió a nombrar a una mujer como su fórmula vicepresidencial.

Ver más: Joe Biden,el político que tocaba demasiado

"Me comprometo a elegir a una mujer para que sea mi vicepresidenta. Hay varias mujeres cualificadas para ser presidentas mañana mismo. Elegiré a una mujer para que sea mi vicepresidenta", prometió Biden, sin ofrecer más detalles. Los moderadores preguntaron a Sanders si él nombraría a una mujer, ante lo que el senador evitó comprometerse y se limitó a decir: "Con toda probabilidad, lo haré". "Para mí, no se trata solo de nominar a una mujer, sino de asegurarnos de que tengamos una mujer progresista", precisó Sanders.

En la historia de EE. UU. solo dos mujeres han sido nominadas como vicepresidentas: en el Partido Demócrata, Geraldine Ferraro lo logró en 1984; y, por parte de los republicanos, Sarah Palin, lo hizo en 2008. En ningún caso, las aspirantes llegaron a la Casa Blanca.

¿Un premio de consolación?

Fue en 2006 cuando las mujeres estuvieron a un paso de conseguir la Casa Blanca. Entonces, Hillary Clinton, exprimera dama, exsexcretaria de Estado y, sin duda, la mujer más preparada para ocupar la Presidencia de Estados Unidos se convirtió en la nominada del Partido Demócrata y, de acuerdo, con todas las encuestas era "invencible".

Entonces, miles de mujeres se sumaron a su campaña y durante meses convirtieron en tendencia los mensajes #ImWithHer ("Estoy con ella"). "Hillary Clinton romperá el techo de cristal", decían, refiriéndose a la brecha que ha mantenido alejadas de los puestos de poder ocupados por hombres. Los principales medios respaldaron su candidatura, los números estaban con ella.

Ver más: Hillary Clinton, la única que podía perder contra Trump

Pero el sueño se rompió con la irrupción de Donald Trump, el candidato menos probable y el que terminó ganando la Casa Blanca, luego de una campaña (hoy todavía bajo investigación por la injerencia rusa) llena de ataques bajos, mentiras y todo una estrategia para acabar con Hillary Clinton. ¿Qué pasó? Análisis posteriores a la derrota de Hillary demostraron que las mujeres no la respaldaron; que ellas, que tienden a votar demócrata, no le dieron el voto como se esperaba.

La organización Presidential Gender Watch reveló que, algo más de la mitad del electorado eran mujeres, pero Clinton no contó con su favor. Las mujeres blancas trabajadoras y aquellas sin estudios universitarios, le dieron su voto a Trump. Los datos apuntan que el 53% de las mujeres votaron por el republicano y fueron un factor clave para la derrota de Hillary.

"Pero algún día, alguien romperá ese techo de cristal y espero que sea más pronto de lo que podamos pensar en este momento", dijo la demócrata durante el discurso en el que concedía la victoria a Trump.

Ver más: ¿Pueden los demócratas competir contra Trump en 2020?

El índice The Global Gender Gap que elabora el Foro Económico Mundial dice que en materia de empoderamiento político, EE. UU. figura en un poco meritorio puesto 73 entre 144 naciones.

Pero aunque Hillary no ganó, su campaña sí tuvo un efecto, que se vio reflejado en las elecciones legislativas de 2018, un momento histórico para ellas, que nunca en la historia de Estados Unidos habían logrado tanta reprsentación. Es día, la gran ola feminista surgida en Estados Unidos pasó la prueba de fuego y desbordó todas las expectativas.

Según datos del Center for American Women and Politics de Rutgers, 428 mujeres optaron al Congreso por el Partido Demócrata, comparado con solo las 162 que lo hicieron por el Partido Republicano. "Esto no hubiera pasado sin Trump en la presidencia”, escribió David Wasserman en Cook Political Report.

Las posibles vicepesidentas

Entre los precandidatos presidenciales demócratas, que llegaron a superar la veintena en 2019, hubo una alta presencia de mujeres. Entonces, ¿cuál podria ser la fichada por Biden? Los expertos destacan tres: Kamala Harris, Amy Klobuchar y Tulsi Gabbard.

Amy Klobuchar es una abogada de 58 años, senadora por Minnesota desde 2007. Ha tenido una carrera política ejemplar y nunca ha perdido ninguna elección (hasta las primerias) a la que se ha presentado. Dejó su candidatura antes del supermartes y se unió a la candidatura de Biden. Pertenece al ala moderada del partido: rechaza la gratuidad universitaria, el Green New Deal y está a favor de que existan seguros de salud privados. Apoya programas de energía de Barack Obama.

Ver más: ¿Quién es Tulsi Gabbard?

Tulsi Gabbard es otra de las que está en el sonajero, es congresista por Hawái, de 38 años, fue la primera hindú en ocupar un escaño en el Capitolio. Veterana de Irak dice que EE. UU. no debería estar en guerras en el extranjero, defiende la legalización del aborto y entre sus prioridades están el cambio climático y la asistencia sanitaria. Una cosa que le reprochan, no apoyar el impechament a Trump.

Y por último, Kamala Harris, de 54 años que hizo historia en EE. UU. al ser elegida, en 2016, la segunda mujer afroamericana para ocupar un estado en el senado. Además fue la primera Fiscal General en la historia del estado de California. Fue precandidata demócrata pero se retiró pronto de la campaña y adhirió a Biden. Harris se podría convertir en la primera mujer vicepresidente, sino que además puede llegar a ser la primera mujer afro en ocupar este lugar, lo cual marcaría un hito en la historia política de este país. Es la favorita de muchos por ser mujer, cercana a los latinos y claro a la comunidad negra.