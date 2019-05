EE. UU. toma embajada venezolana en Washington

AGENCIAS

Los últimos cuatro activistas partidarios del presidente venezolano Nicolás Maduro que permanecían en el interior de la Embajada de Venezuela en Washington para impedir la entrada de los enviados del líder opositor Juan Guaidó fueron detenidos este jueves por las autoridades de EE. UU.

"Cuatro personas han sido detenidas en el interior, pero no puedo confirmar si ha sido el Servicio Secreto. Es una violación de la Convención de Viena", dijo a Efe la directora nacional de Code Pink, Ariel Gold, cuyo grupo apoyaba a los activistas.

El Servicio Secreto estadounidense, que se encarga de la protección de las legaciones diplomáticas extranjeras, confirmó este jueves a Efe que agentes ejecutaron órdenes de arresto contra "individuos que estaban dentro de la Embajada de Venezuela".

Momentos después el representante del líder opositor venezolano Juan Guaidó en Estados Unidos anunció que la embajada fue "liberada".

"La liberación de nuestra embajada fue gracias a la lucha de diáspora venezolana. Con sacrificio se mantuvo a las afueras contra todas las adversidades", dijo en Twitter Carlos Vecchio, reconocido por el gobierno estadounidense como embajador de Venezuela.

¿Violó Trump el espacio diplomático?

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, culpó a EE. UU. de violar la embajada de su país en Washington y exigió respeto al espacio diplomático, que dijo, fue cedido "legalmente" a los activistas que la ocupan para impedir el ingreso de los enviados del líder opositor Juan Guaidó.

En transmisión obligatoria de radio y televisión, el mandatario venezolano denunció que el Gobierno del estadounidense Donald Trump violó "el recinto de la embajada", que desde hace semanas es un símbolo de la lucha de poder entre Maduro y Guaidó, quien es reconocido como presidente interino de Venezuela por EE. UU. y otros 50 países.

La denuncia del mandatario ocurre luego de que el lunes los activistas proMaduro frenaran su desalojo del edificio diplomático después que fuerzas de seguridad estadounidenses abrieran la entrada por la fuerza

En ese sentido, Maduro exigió respeto a la sede diplomática que, remarcó, "es inviolable, intocable" y "no puede ser tocada, no puede ser allanada, no puede ser tomada".

"Ningún juez de los Estados Unidos puede ordenar su desalojo, no puede ordenar su desalojo, es territorio venezolano en los Estados Unidos, como lo es embajada de los Estados Unidos en Caracas que es inviolable, intocable y nosotros respetamos escrupulosamente el derecho internacional", apuntó.

Asimismo, agradeció a los activistas que se encuentran allí apoyándole y que "defienden" el recinto de la embajada "que ha sido cedido legalmente, de acuerdo con las leyes internacionales y a las leyes de Estados Unidos, a este colectivo de ciudadanas y ciudadanos".

Además, felicitó al embajador venezolano ante la ONU, Samuel Moncada, por la rueda de prensa que ofreció en Naciones Unidas explicando "la verdad sobre el ataque ilegal" a la embajada y aseguró que llevarán la denuncia a todas las instancias internacionales.