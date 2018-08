EE.UU. acusa a Rusia de respaldar posible ataque del Gobierno sirio a último bastión rebelde

El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, acusó hoy a su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, de defender un posible ataque de las fuerzas gubernamentales sirias contra la provincia de Idleb, en el noroeste del país, considerado el último bastión de los rebeldes sirios.

"Serguéi Lavrov está defendiendo el ataque de Siria y Rusia contra Idleb. Los rusos y el presidente sirio, Bachar al Asad, acordaron no permitir eso. Estados Unidos ve esto como una escalada en un conflicto ya peligroso", consideró Pompeo en un breve mensaje de Twitter.

El secretario de Estado parecía estar reaccionando a unas declaraciones que hizo hoy Lavrov, quien defendió el derecho de Siria a llevar a cabo una operación antiterrorista en Idleb.

