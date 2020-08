EE.UU. se queda solo en el Consejo de Seguridad de la ONU en su intento por sancionar a Irán

Los gobiernos de Francia, Alemania y Reino Unido, tradicionales aliados de Washington, rechazaron las intenciones de Trump de restablecer las sanciones internacionales contra Irán, levantadas en 2015 tras la firma de un Acuerdo Nuclear con las grandes potencias.

Francia, Alemania y Reino Unido se opusieron a la iniciativa tomada por Estados Unidos en la ONU para reclamar el restablecimiento de las sanciones internacionales contra Irán, acusado de haber violado el acuerdo de 2015 sobre el programa nuclear, según un comunicado conjunto publicado el jueves.

Estados Unidos inició este mecanismo, llamado “snapback”, como “participante” del acuerdo sobre el programa nuclear iraní (JCPoA). Sin embargo, “Francia, Alemania y el Reino Unido señalan que Estados Unidos dejó de ser un participante en el JCPoA tras su retirada del acuerdo” en 2018, indican en el comunicado sus cancillerías, que no pueden “apoyar esta iniciativa, incompatible” con sus actuales apoyos al JCPoA.

"Seguimos comprometidos a favor del JCPoA a pesar de los grandes desafíos provocados por la retirada de Estados Unidos y [...] debemos tratar la cuestión del incumplimiento sistemático de los iraníes de sus compromisos en virtud del JCPoA en el marco de un diálogo entre los participantes en el acuerdo", declaran los tres países europeos.

"Instamos a Irán a deshacer todas sus acciones incompatibles con sus compromisos nucleares y a cumplirlas de nuevo de inmediato", señalan.

De esta forma, las potencias europeas se unieron a Rusia y China, quienes también están tratando de mantener con vida el pacto de 2015.

Poco antes del jueves, el jefe de la diplomacia estadounidense Mike Pompeo había “notificado al Consejo de Seguridad” un “incumplimiento notable por parte de Irán de sus compromisos” previstos en el texto de 2015 que debe impedirle desarrollar el arma nuclear.

El secretario de Estado, en representación de la administración Trump, considera que tras la activación de la cláusula efectuada este jueves no hay mucho que discutir y las sanciones volverán.

Le puede interesar: EE le explica: El polémico mecanismo con el que Trump busca restablecer sanciones a Irán

Sin embargo, no está totalmente claro qué ocurrirá. Según varios expertos y juristas, es posible que el resto de miembros del Consejo de Seguridad simplemente opten por no atender la solicitud estadounidense y que, al cabo de los 30 días, EE.UU. considere que las sanciones están de vuelta pero el resto del mundo no lo haga.

El analista Richard Gowan, experto en la ONU de la organización Crisis Group, considera que el enfrentamiento puede crear una situación sin precedentes en la que el resto de potencias -incluidos aliados- ignoren la postura de Estados Unidos sobre las sanciones “potencialmente de forma indefinida”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, que considera este acuerdo “desastroso” y promete obtener uno “mejor” ejerciendo una “presión máxima” sobre Teherán, ya restableció, e incluso reforzó, todas las sanciones estadounidenses.

En represalia, las autoridades iraníes comenzaron a levantar sus compromisos nucleares, especialmente en términos de enriquecimiento de uranio.