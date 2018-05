El avión militar más avanzado del mundo, utilizado por primera vez en ataques israelíes

-Redacción El Mundo

El avión militar más costoso del mundo, el F-35, fue usado por primera vez en Israel para un combate de la Fuerza Aérea israelí.

La aeronave que se conoce como Adir, por su nombre hebreo, fue usado para realizar dos ataques, que se desconoce cuándo y dónde tuvieron lugar, pues el comandante de la Fuerza Aérea, Amikam Norkin, no informó sobre esto.

De acuerdo con información de la BBC Mundo, Israel no solo cuenta con un avión, pues le compró 50 aviones más a Estados Unidos, aunque hasta los momentos solo le han llegado nueve. El resto llegarán en cuota de dos y tres hasta el año 2024.

Puede leer: Los británicos que quieren ser alemanes tras el Brexit

Los envíos de los F-35, de Estados Unidos hacia Israel, se produjeron en diciembre de 2016, convirtiéndose el país árabe en ser los primeros en adquirirlos.

Los F-35 "fueron definidos como un punto de inflexión por el ejército israelí, no solo por sus capacidades ofensivas y sigilosas, sino por su capacidad de conectar sus sistemas con otras aeronaves y crear una red para compartir información", escribió el periodista Judah Ari Gross, especializado en cuestiones militares, en el diario The Times of Israel.

Cuando estaba en plena construcción, muchos aseguraban que el F-35 iba a ser "el avión del futuro" y que contaría con capacidades inigualables de ataque. Pero con los años y a medida que se retrasaba su lanzamiento, el entusiasmo se fue tornando en decepción.

Lockheed Martin, compañía estadounidense creadora del avión, dijo que era el programa de adquisición militar más grande del mundo.

Pero es también "uno de los aviones de combate que más retrasos ha sufrido y uno de los más problemáticos de la historia", según le contó a la BBC Justin Bronk, analista militar del Instituto Real de Servicios Unidos para Estudios de Defensa y Seguridad (RUSI, por sus siglas en inglés).

La aeronave estuvo más de 15 años en fase de desarrollo, sufrió varias fallas durante el proceso y el Pentágono estima que le costará a Estados Unidos más de US$1 billón no solo fabricarlo, sino mantenerlo operativo.

Sin embargo, hay quienes se oponen al alto costo de la aeronave, pues tiene un valor de US$ 100 millones.

Le puede interesar: Estados Unidos dice estar listo para atacar a Corea del Norte esta misma noche

Donald Trump, por ejemplo, indicó para finales de 2016 que el costo del F-35 estaba “fuera de control” y aseguró que reduciría los gastos en aviones de guerra durante su período presidencial.

Japón y Corea del Sur también figuran entre los compradores, ambos con la mirada puesta en las tensiones con Corea del Norte.