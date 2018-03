El baile de despedida y otros momentos virales de PPK

No es la primera vez que Pedro Pablo Kuczynski protagoniza memes y videos que se vuelven virales en las redes.

Antes de inundar internet por su renuncia a la presidencia de Perú, miles de personas habían visto el video en el que, en mayo de 2017, interrumpía uno de sus discursos para saludar a un perro. Los hechos ocurrieron en Tarapoto, en el amazonas peruano:

Pocos meses después, la presión del Congreso dominado por los opositores de Fuerza Popular hizo renunciar a varios de sus ministros, entre ellos su jefe de gabinete y las personas a cargo de seis carteras ministeriales: Educación, Economía, Justicia y Derechos Humanos, Salud y Vivienda. Poco después, el parlamento fue por la cabeza del presidente. Westfield Capital, una empresa de propiedad del mandatario, era acusada de haber recibido dinero de Odebrecht con el fin de interceder a su favor para conseguir contratos: Kuczynski fue convocado a un juicio político del que dependía su presidencia.

“Si me muero hoy, San Pedro me dirá tú: has actuado bien” fue una de las frases célebres de de Kuczynski durante ese primer periodo de turbulencia política en el que, además, prometió no renunciar. Hoy, esa es una de las líneas que aparecen mezcladas con la música de uno de los éxitos del momento: Scooby Doo Pa Pa.

Kuczynski se salvó de ser destituido el pasado 21 de diciembre, pero la dicha le duró poco. Pocos días después del juicio en el Parlamento, el mandatario peruano indultó a Alberto Fujimori, quien cumplía una pena de 25 años de prisión por haber participado en masacres y secuestros. El gesto resultó particularmente sospechoso, pues una disidencia liderada de la oposición dirigida por Kenji Fujimori, hijo del exmandatario encarcelado, fue la que salvó a Kuczynski de la destitución. El indulto a Fujimori le restó credibilidad al mandatario, pero lo peor estaba por venir.

Al comienzo de 2018, la oposición llamó a un nuevo juicio al presidente Kuczynski. Los cargos eran los mismos que la vez pasada, pero algo cambió. Un día antes de presentarse al Congreso para presentar su defensa, Kuczynski renunció a la presidencia del Perú argumentando que los obstáculos que la oposición le puso en el camino le hacían imposible gobernar.

Además de insistir en llevar a juicio al presidente, la oposición le dio la última estocada al mandatario al divulgar videos en los que, a cambio de proyectos de infraestructura, le pedían a varios Congresistas que votaran para que Kuzcynski se quedara en el poder: el secreto del insólito rescate que impidió que el mandatario fuera destituido el 21 de diciembre parecía haver sido revelado.

Ahora, el video viral del momento lleva como música de fondo la canción “Amor de Etiqueta”, de La Caro Band. La letra no podía ser más pertinente.