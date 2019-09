El Brasil que todavía tortura: joven es azotado por robar un chocolate

- Redacción Internacional

Algunas prácticas de la esclavitud permanecen vigentes en Brasil pese a su abolición en 1988. Un adolescente fue castigado con una sesión de azotes por un delito menor. La escena fue grabada y compartida en redes, y no es el primer caso de este tipo en el país.

Brasil parece vivir no solo una reducción del espacio democrático como afirmó la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sino también un aumento de casos de violencia. Un adolescente de 17 años aparece en un video rogándole a un hombre para que parara de azotarlo mientras es castigado ferozmente por un delito menor: robar un chocolate. Según las investigaciones de este episodio, dos hombres que trabajaban como vigilantes de seguridad en un supermercado de la cadena Ricoy en Sao Paulo decidieron azotar al menor luego de acusarlo de robo. Pero no suficiente con el castigo y la intimidación, los guardias también lo amenazaron de muerte, según la denuncia que recogió la comisaría local. Vea Bolsonaro a Bachelet: “si no fuera por Pinochet, Chile hoy sería Cuba"

Como explicó Ariel de Castro Alves, miembro del Consejo Estatal de Derechos Humanos (Condepe), este caso se trata de una situación de “tortura” y es considerado un “delito de especial gravedad con tintes de sadismo”. José Luiz de Souza, comisario encargado de revisar la denuncia, coincide con Castro y dice que tiene que tipificarse como un caso de tortura en donde la víctima está completamente intimidada.

El joven confesó que la sesión de azotes duró cerca de 40 minutos y que mientras lio golpeaban le decían que le iban a dar “uno más” para “no matarlo”. Las autoridades están recogiendo la evidencia de la escena, como el látigo y el celular donde uno de los vigilantes grabó la escena. Ambos trabajadores, que enfrentan entre dos y ocho años de prisión si se les encuentra culpables del delito de tortura, fueron retirados de sus funciones en la tienda en la que trabajaban. El supermercado de la cadena Ricoy declaró que “no aprueba” estas acciones y trabajan con los entres competentes para adelantar la investigación.

La policía informó que los hechos ocurrieron a finales de agosto, pero el joven no hizo la denuncia respectiva en su momento porque “temía por su vida”. En Brasil se tipifica como tortura a cuando la víctima está sujeta a violencia y sufrimiento físico y emocional. Pero esta no es la primera vez en los últimos años que un caso de este tipo adquiere cobertura nacional en este con un trágico pasado esclavista.

En 2014, se registró cómo un grupo organizado que buscaba “justicia por sus propias manos” en Río de Janeiro ató a un joven a un poste usando un candado de bicicleta para golpearlo. La UNICEF ha advertido del peligro al que se enfrentan los adolescentes en el país. En 2017, a un joven de 17 años le tatuaron en la frente “soy un ladrón idiota” como castigo por presuntamente robar una bicicleta. El hecho también fue grabado por los agresores y compartido en redes sociales.

La Defensoría Pública está al tanto de la situación y ha sancionado a agentes, funcionarios y directivos dentro de la fuerza pública que han sido encontrados culpables de castigos severos a adolescentes. Según estudios, el discurso del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro contra los derechos humanos podría ser uno de los factores que han incitado de nuevo a un ambiente permisivo con este tipo de infracciones en el país. La tortura, es un continuismo del pasado autoritario de los brasileros, el cual Bolsonaro ha demostrado compartir en repetidas ocasiones. La noticia de la sesión de azotes contra un menor aparece justo cuando Bachelet criticó al gobierno brasilero por la crisis de derechos humanos que se vive en el país.

Pese a la abolición de la esclavitud en 1888, Brasil continúa perpetuando algunas de sus prácticas.

