El caso ya cobró la cabeza de varios jueces

El cartel de la toga peruano

Jesús Mesa

Apenas cuatro meses después de haber llegado al poder, unas grabaciones han provocado la primera de las crisis en el mandato del presidente del Perú, Martín Vizcarra, y el sistema judicial de su país: un escándalo que ya ha cobrado la cabeza de varios jueces de las altas esferas de la justicia e incluso de miembros del círculo más cercano del mandatario.

Quince días después de que dos portales periodísticos revelaran unos audios que salpicaban a varios jueces, el caso ha provocado la caída de varios magistrados y algunas de las principales autoridades de la justicia en Perú: el ministro Salvador Heresi, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Duberli Apolinar Rodríguez, y el jefe del Consejo de la Magistratura, Orlando Velásquez, encargado de la designación de jueces en el país.

Los altos funcionarios son mencionados en las grabaciones, en las que se escucha a un alto juez que parece negociar la inocencia del violador de una menor, otro que aparentemente pide dinero a cambio de ayudar a alguien a conseguir un puesto y a magistrados que se ponen de acuerdo para viajar a Rusia a ver el Mundial o coordinan una reunión con una misteriosa “señora K”. Le recomendamos: ¿Qué está pasando con los jueces de Perú?

Pero, sin duda, el audio que más indignación ha causado es el que protagoniza el juez César Hinostroza, presidente de una de las salas de la Corte Suprema de Justicia y expresidente de la Corte Superior del Callao, una de las más importantes del país. En la cinta se puede escuchar cuando presuntamente negocia reducir la condena del violador de una pequeña niña.

"11 añitos, está desflorada… voy a pedir el expediente para verlo. ¿Qué es lo que quieren, que le bajen la pena o que lo declaren inocente?", afirmó Hinostroza a una persona no identificada en los audios. Según IDL-Reporteros, la llamada ocurrió en abril de 2018, pero no identifica el caso específico al que se refiere.

Otro paquete de audios tiene como protagonista a Wálter Ríos, presidente de la Corte Superior del Callao, el puerto más importante del Perú. En una de las conversaciones, difundida por el programa periodístico Panorama, Ríos parece pedir dinero a cambio de ayudar a un juez o fiscal a acceder a un cargo.

"Mira acá lo van a apoyar varias gentes (...) Entonces, como garantía yo creo que él tiene que dar algún monto (...) Como garantía, si no pasa nada (no lo nombran) lo devolvemos. Estoy pensando en 10 'verdecitos' (US$10.000). Proponle, pero como garantía, yo le doy mi palabra […] Si sale en está, bacán…si no sale se lo devuelvo", dice Ríos.

La publicación de las grabaciones provocó un amplio rechazo por parte de la ciudadanía peruana, que en los últimos días ha salido a protestar en contra de la corrupción en el Poder Judicial y a exigir una reforma integral del mismo. Vizcarra —que asumió el poder luego de que su antecesor, Pedro Pablo Kuczynski, renunciara por las acusaciones de corrupción en su contra— ha propuesto una transformación total del sistema judicial peruano, que está en profunda crisis.

Sin embargo, para expertos como el exprocurador y director de Amnistía Internacional, José Ugaz, no se puede hablar de una crisis de la justicia, sino de algo mucho más transversal: “Lo que estamos viviendo en este momento es más bien la existencia de un sistema operativo de corrupción que atraviesa todas las esferas del Estado”.

Los dardos apuntan ahora al recién juramentado fiscal general, Pedro Gonzalo Chávarry, al divulgarse una comprometedora conversación con un cuestionado juez, pero Chávarry ha rechazado dar un paso al costado. En el audio se lo escucha pidiéndole al suspendido juez supremo César Hinostroza que lo ayude a “remover” a un integrante de la Academia de la Magistratura que le resulta incómodo y que le plantee algunos nombres para reemplazarlo.

Por su parte, Hinostroza le solicitó a Chávarry, entonces fiscal general adjunto, que le ayudara a obtener una constancia de no tener antecedentes judiciales para presentar ante la Embajada de EE. UU., con el fin de obtener un visado, ya que antes había sido investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, según él mismo comentó en la conversación.

El nuevo fiscal le dijo al Canal N que en el diálogo revelado “no hay nada irregular porque se trató de un pedido que me hizo un ciudadano”.

Fuertes repercusiones

Poco después de que el 11 de julio fueran publicadas las grabaciones, el juez Hinostroza, que se encontraba de vacaciones, fue destituido de la presidencia de la sala penal que dirigía y el Poder Judicial ordenó impedir su salida del país mientras lo investigan por los audios que lo comprometen.

Mientras, en el Poder Judicial, Duberlí Rodríguez presentó su renuncia irrevocable al cargo. El episodio de sobornos reveló algo aún más grave para la justicia en Perú, de acuerdo con José Ugaz, pues, según el abogado, demuestra que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), encargado de nombrar y ratificar a los jueces en el país, también se dejó “permear por la corrupción”. Ante esta grave situación, el Congreso de la República decidió remover a los siete miembros de la institución al considerar que cometieron “actos contrarios a la Constitución Política del Perú”. Lea también: Crece crisis judicial de Perú: renuncian dos presidentes de Cortes

De acuerdo con expertos, el problema de la justicia en Perú se encuentra en el funcionamiento del CNM, que desde el año 1979 quedó encargado del nombramiento y la evaluación de los jueces en el país. Es por esta razón que el Congreso declaró la semana pasada el estado de emergencia en el CNM por nueve meses, tiempo en el que dejará de operar mientras se da un “proceso de revaluación y reestructuración de su composición, objeto, funciones y estructura orgánica”.

Pero para Ugaz, “que el CNM haya fracasado y terminado en donde está no invalida el modelo”. De hecho, el exprocurador sostiene que en aquel momento (cuando fue creado en 1995) no se pensó que la institución terminaría “lumpenizada y socavada por la corrupción”. Por eso, el expresidente Transparencia Internacional propone que la reforma busque “cómo reforzar el modelo”.

La reforma

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció el sábado que promoverá una convocatoria a un referéndum para llevar adelante la reforma del sistema judicial con el objetivo de “recomponer la confianza sobre una institución cuestionada”. Le puede interesar: Presidente de Perú anuncia referéndum para legitimar reforma

Durante su discurso, Vizcarra propuso que se les pregunte a los peruanos si desean modificar la Constitución para eliminar el sistema de representación y elección de los consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura. Además, el presidente contempla, entre otras medidas, la creación de una fiscalía anticorrupción, mayor transparencia y sanciones a abogados corruptos.

Sin embargo, esta no es la primera vez que los ojos de la opinión pública se posan sobre el CNM. Ollanta Humala, Alan García y el destituido Pedro Pablo Kuczynski propusieron, sin éxito, reformar el organismo judicial cuando estaban en campaña. De hecho, este fue uno de los caballitos de batalla de Kuczynski, que, paradójicamente, terminó saliendo del poder por sospechas de corrupción en su gobierno.

El episodio de corrupción judicial es otro déjà vu de la historia peruana reciente, pues la difusión de audios o videos provocó la caída del presidente Alberto Fujimori en el año 2000, la renuncia de Kuczynski en marzo último y la suspensión el mes pasado del popular legislador Kenji Fujimori.