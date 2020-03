El temor al coronavirus causa el cierre del Louvre y otros puntos emblemáticos

El Museo parisino del Louvre, la galería cultural más visitada del mundo, no abrió este domingo sus puertas debido a las alarmas por la propagación del coronavirus en Francia. Los empleados del museo, preocupados por la epidemia, se acogieron a su derecho de no trabajar ante una situación de peligro. La institución cultural se limitó a confirmar en Twitter que no iba a poder abrir.

Horas antes había precisado que la apertura se retrasaba como consecuencia de "una reunión de información sobre la situación sanitaria ligada a las medidas de prevención, tras las instrucciones ministeriales transmitidas por las autoridades competentes".

An informational meeting on the public health situation linked to #COVID19 prevention measures following the ministerial instructions transmitted by the competent authorities has delayed the opening of the #Louvre on Sunday, March 1.



The museum cannot open at the moment. pic.twitter.com/rmjcN2GORJ