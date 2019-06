El criminal sin patria que lleva seis años en una cárcel en Canadá

Redacción Judicial

El hombre fue detenido en 2012 con un pasaporte francés falso. Ahora está a la espera de la decisión de la Comisión de Inmigración canadiense. Sin embargo no ha sido posible obtener información acerca de su identidad.

En la ciudad de Lyndsey (Canadá) permanece detenido hace seis años el hombre registrado como “El Desconocido”. Dice llamarse Herman Emmanuel Fankem, pero esto fue negado por las autoridades francesas pues advirtieron que el pasaporte lo obtuvo con un certificado de nacimiento falso. El preso es acusado de haber cometido una estafa y las autoridades canadienses, que no han logrado condenarlo, han intentado de todas las formas expulsarlo de su país. Sin embargo, no ha sido posible pues no tienen claro a qué país enviarlo.

El misterioso capturado llegó a Canadá desde Cuba, en 2012. Portaba alrededor de US$ 3.000 dólares, un tiquete de avión y una reserva de hotel. El hombre se hizo pasar como Herman Emmanuel Fankem y fue detendido en Toronto, cuando intentaba realizar una estafa conocida con el nombre de “los billetes manchados”. En síntesis, este robo consiste en comprar un líquido especial que convierte cartulinas negras en billetes falsos.

Desde su captura, su colaboración con las autoridades ha sido más bien poca. El desconocido ha rechazado ser interrogado por las autoridades canadienses en más de 40 ocasiones, lo que ha complicado las labores de deportación. Con el fin de facilitar su expulsión, el fiscal encargado del caso renunció a imputarle los cargos de fraude y suplantación de identidad. Aún así, el hombre negó dar su identidad, de acuerdo con la información publicada en el diario El País de España.

En aras de determinar quién es el “El Desconocido” las autoridades francesas le comentaron a sus homólogos canadienses que el detenido, al parecer, había usado anteriormente el nombre Febie Bououn Emmanuel. Como Francia, varios países aportaron información y fue posible determinar que el hombre estuvo 20 meses en una cárcel por un delito de fraude. Y que también se hacía pasar por Jospeh James, es un ciudadano haitiano.

La Comisión de Inmigración y Refugio, en junio de 2018, le otorgó libertad condicional, según El País. Esta decisión fue frenada por el Ministerio de Salud Pública, quien argumentó que, para poder liberar a una persona, tendrían que saber la identidad, el riesgo de fuga y disposición para cumplir con las órdenes judiciales impuestas.

En palabras del juez Richard Bell, quien se pronunció en este caso, “para liberar a una persona detenida legalmente, es esencial considerar los siguientes factores: identidad, riesgo de fuga, disposición para cumplir con las órdenes judiciales, cumplimiento anterior a órdenes de esta naturaleza y seguridad pública”.

El pasado 15 de mayo, “El Desconocido” compareció ante la Comisión de Inmigración y Refugio de Canadá para que revisaran su caso. Según el vocero del diario National Post, Marc Mcabe, la audiencia se dio en razón de que el acusado “pudiera participar plenamente en la audiencia sin provocarle una angustia adicional”. En las siguientes semanas se sabrá el fallo de la Comisión de Inmigración. Y muy probablemente, también el futuro de este misterioso personaje.