Después de alcanzar el 54 % en las elecciones

El discreto poder de la abstención en Venezuela

Diana Lache*

Aunque el 70 % de los venezolanos rechazan al régimen, las clases sociales fueron más racionales y votaron por Nicolás Maduro. Se trató de un apoyo circunstancial, de un momento atípico y sin opciones. Lo cierto es que en menos de un año el reelecto presidente tendrá en sus manos un poder ingobernable y deberá negociar con diferentes sectores. La oposición deberá encontrar rápidamente un liderazgo que permita capitalizar los 15 millones de votos “huérfanos” que dejó la abstención este domingo, para no quedar relegada.

Hablamos con Dimitris Pantoulas, un consultor y analista griego sobre temas políticos. Llegó a Caracas en el 2007 para investigar más sobre el cambio institucional en Venezuela y desde entonces se ha dedicado a estudiar las elecciones de este país como parte de sus tesis para aspirar a doctorado en ciencias políticas en la Universidad de Bath, del Reino Unido.

De estos 11 años en Caracas, Pantoulas reconoce que este no es el peor momento que ha vivido. Fue en 2015, cuando prácticamente las filas para comprar alimentos eran interminables. Ni siquiera pagando extra (como sucede hoy en día) se conseguían productos. Esto representa algo evidente, que se pierde en las noticias diarias de la confrontación, y es que en Venezuela siempre se podrá estar peor. Es como si tocar fondo fuera una verdadera utopía.

Para el experto, la primera lección de los resultados del domingo son dos cifras históricas en polos opuestos. “Obtuvo el segundo mejor porcentaje de respaldo en la historia republicana. Chávez en su mejor momento logró un 63 % a su favor y Rómulo Gallegos el 73 %; Maduro se queda con el 68 %. Se demostró que los casi 6 millones de votantes es su techo, realmente es lo máximo que puede alcanzar; pero la abstención del 54 % fue definitiva y la más alta en la historia presidencial de Venezuela”, señaló.

Visibilidad a medias

Pantoulas reseña que, para bien o para mal, hace 15 años el chavismo jamás dio un espacio a los opositores. Al candidato Henri Falcón le permitieron vallas en las zonas más transitadas de Caracas, como la avenida Francisco de Miranda, actos públicos y tiempo en televisión, muy reducidos en comparación con Nicolás Maduro, pero esa visibilidad (del 10 % vs. un 90 %) jamás la tuvieron Henrique Capriles ni los demás que han intentado enfrentarse al chavismo.

Aunque el 70 % rechaza al régimen actual, lo cierto es que las clases sociales fueron más racionales. El experto resalta que, sabiendo que no había esperanza ni otra oferta que les pueda mejorar la vida, votaron por Maduro. Al menos así aseguraron las cajas de alimentos CLAP y demás ayudas de los programas sociales a través del carné de la Patria.

“Para ellos, la alternativa era ninguna. Saben que se trata de un apoyo circunstancial. Se trata de un momento atípico y sin opciones. Hay gente racional en los barrios que podría votar, no porque apoya. Realmente rechazan el régimen, como cualquier otra persona a la que le ha hecho la vida difícil y que aguanta hambre todos los días, pero el castigo no es votar por Falcón, porque no tiene poder político”, explicó.

Alternativas en seis meses

Dimitris Pantoulas señaló que en los próximos meses se deberá dar un tremendo reacomodo del poder, tras un largo proceso de negociaciones entre varios miembros del chavismo, el madurismo, la sociedad civil y la Iglesia católica, los empresarios y lo que quedará de la oposición si logran organizarse.

Todos los días hay entre 30 y 40 pequeñas protestas porque la infraestructura colapsó, no hay agua, la electricidad es intermitente, no hay antibióticos ni dinero para pagar la comida, se desplomaron las exportaciones petroleras, el capital humano calificado sale del país a diario, entre otras tragedias.

“Hoy, en las calles de Caracas, la sensación no es de un robo en las elecciones. La gente no se siente frustrada ni preocupada. Esto es muy importante: se trata de un nuevo capítulo para buscar un liderazgo real que permita capitalizar los 12 millones de personas que no votaron, más los 3 millones de Falcón y Bertucci. La clave está en no perder el momento”, agregó el consultor griego.

Debido a esta realidad económica y social, ningún gobernante podrá estar solo para ejercer el cargo. En definitiva, Maduro tiene problemas políticos incluso dentro del chavismo, que le va a pasar la factura de los resultados, pues los obtenidos el domingo fueron casi los mismos que sacó en 2015 en la votación de las elecciones parlamentarias, cuando la MUD se quedó con la mayoría de escaños en la Asamblea Nacional.

El analista resaltó que en menos de seis meses la situación podrá volverse insostenible y habrá sólo dos alternativas: negociar para cogobernar o el helicóptero del exilio. Los dos escenarios presionados por más sanciones internacionales que se están conociendo.

Sufragar significaría un “premio” madurista de 10 millones de bolívares, los cuales se desvanecerán en pocos días por la hiperinflación. Mientras, para una minoría, que no alcanza el millón de ciudadanos, la vida seguirá transcurriendo entre las comodidades de cambiar en el mercado negro dólares que permiten lujos como ser miembro del Altamira Tenis Club o del Caracas Country Club, comprar langosta empacada al vacío en las tiendas gourmet, pagar la mensualidad del gimnasio a donde van las “misses” o costear cuentas exorbitantes en el restaurante Buddha Bar. Una vida que seguirá a pesar de la representación simbólica de la abstención.

* Magíster en Gobierno y Políticas Públicas, y periodista. Miembro del Observatorio de Venezuela, de la Universidad del Rosario