El Espectador le explica: ¿Dónde queda el valle del Jordán y por qué lo quiere Israel?

- Redacción Internacional

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó este martes un plan de paz para Oriente Medio, basado en una solución de "dos estados", en la que otorga a Israel una serie de concesiones que se espera provoquen fuertes reacciones entre los palestinos. El futuro Estado palestino solo vería la luz del día bajo varias "condiciones", incluido "un claro rechazo al terrorismo", subrayó Trump al explicar su "muy detallado" plan de 80 páginas. La Casa Blanca detalló que el plan propone un estado palestino "desmilitarizado".

La Casa Blanca publicó un mapa con las futuras fronteras que contiene unos 15 asentamientos israelíes, conectados al área de la Franja de Gaza por solo un túnel. Esto técnicamente cumpliría con la promesa de Trump de un estado palestino contiguo. Uno de los temas que más polémica presenta (aunque todos lo hacen) es concederle a Israel la soberanía sobre el Valle del Jordán, una gran área estratégica de la Cisjordania ocupada donde el ejército israelí acaba de fortalecer su presencia.

This is what a future State of Palestine can look like, with a capital in parts of East Jerusalem. pic.twitter.com/39vw3pPrAL — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de enero de 2020

El Valle del Jordán: estratégico

El Valle del Jordán, una llanura agrícola, militarizada y con importantes recursos acuíferos que según el plan de paz estadounidense sería anexado por Israel, es una lengua de tierra estratégica, que representa alrededor del 30% de Cisjordania ocupada y se extiende a lo largo de la frontera con Jordania.

Israel considera que esta llanura encastrada entre dos macizos desérticos es esencial para su seguridad, puesto que le permite limitar las fronteras de los Territorios palestinos y, por lo tanto, controlar eventuales infiltraciones.

Si es anexado, este valle se convertiría en la frontera oriental israelí, ampliando así su territorio contiguo a Jordania, país con el que Israel firmó un acuerdo de paz en 1994.

A pesar de este acuerdo, el valle serviría, desde la perspectiva militar israelí, como una zona de amortiguación, que está poco poblada, en caso de ataques por vía terrestre por parte de sus vecinos. El valle del Jordán es "vital" para Israel, declaró este martes el primer ministro Benjamin Netanyahu, desde Washington.

Antes de las elecciones legislativas de septiembre pasado, Netanyahu prometió que si era reelegido, anexaría el valle, una medida que aniquilaría "cualquier posibilidad de paz", advirtieron entonces los palestinos. Netanyahu precisó que la anexión no incluirá a las ciudades palestinas, como Jericó, que se arriesgaría a convertirse en una isla árabe rodeada de territorio israelí.

El rival político del primer ministro, y ex comandante en jefe del ejército, Benny Gantz, a quien el primero enfrentará nuevamente en la consulta legislativa del 2 de marzo, también se ha declarado a favor de la anexión del valle.

El Valle del Jordán: ya bajo control de Israel

Unos 10.000 de los 400.000 colonos israelíes establecidos en Cisjordania ocupada viven en el valle del Jordán, según datos del gobierno israelí y oenegés. Unos 65.000 palestinos también viven allí, incluyendo la ciudad de Jericó (con 20.000 habitantes), según la organización anticolonias israelí B'Tselem.

La colonización israelí, tanto de Cisjordania como de Jerusalén Este es ilegal según el derecho internacional. Sin embargo, Estados Unidos cambió en noviembre su posición respecto a este asunto tan sensible, aseverando que estas colonias no son contrarias al derecho internacional. La mayor parte del valle ya es administrada por Israel en tanto integra el área denominada "C" de Cisjordania, según los acuerdos de Oslo que han encuadrado las relaciones entre la Autoridad Palestina e Israel desde mediados de la década de 1990.

La zona "C", bajo control civil y de seguridad israelí, representa alrededor del 60% de Cisjordania en su conjunto. Recientemente, el ministro de Defensa, Natftali Bennett, afirmó que toda el área "C", y no solamente el valle del Jordán, pertenece a Israel.

El Valle del Jordán: reserva de agua

Extendiéndose desde el sur del lago Tiberíades (también llamado mar de Galilea) hasta el norte del mar Muerto, el valle del Jordán es estratégico para la industria agrícola por sus recursos hídricos en una región semiesértica.

Según B'Tselem, el 56% del valle está reservado para uso exclusivamente militar y el 85% de sus tierras no es accesible a los palestinos. Según cifras de la Unión Europea consultadas por la AFP, es precisamente en el valle donde las autoridades israelíes han llevado a cabo la mayor cantidad de demoliciones desde 2009 (2.403 edificios palestinos).

* Con información de Efe y AFP