El Espectador le explica: ¿Por qué Indonesia quiere cambiar de capital? Y otros casos similares

- Redacción Internacional

Indonesia comenzará en 2020 una monumental labor de mudanza. El presidente indonesio, Joko Widodo, anunció el lunes que, como había prometido en campaña, trasladará la capital del país de Yakarta a una nueva área que será construida en el este de la isla de Borneo, la cual es famosa por albergar una de las mayores reservas de carbón en el mundo. Con este cambio se espera poder aliviar los problemas que consumen a la actual capital que, afectada por la sobrepoblación, contaminación e inundaciones, se hunde en el mar a un paso acelerado.

Yakarta alberga en la actualidad más de 10 millones de personas, lo que la convierte en la cuarta ciudad más poblada del mundo, por detrás de Cantón (China), Tokio (Japón) y Shanghái (China). La metrópoli se convirtió en la capital indonesia luego de la guerra de independencia que concluyó en 1949. Fue fundada por los colonos holandeses que llegaron a la región en el siglo XVI. Desde el inicio fue una ciudad que alojó a una gran población, pero la ausencia de un desarrollo adecuado de infraestructura ha sido su mayor condena. Con la urbanización de Yakarta llegó la contaminación, la superpoblación, el peso de todas las estructuras y lo más grave, los hundimientos. La ciudad se sumerge en el mar a una alarmante velocidad de 25 centímetros por año. La mudanza solo pretende ayudar a reducir estas condiciones.

“Es un buen comienzo, pero no es una garantía de que todo se resuelva. Si cuenta con buena acogida popular y su población se reduce considerablemente, entonces sí podría frenarse su hundimiento”, explica Deden Rukamana, profesor de Estudios Urbanos de la Universidad de Savannah en Estados Unidos para el diario El País de España.

Algunos sectores se preocupan porque con el cambio de capital no solo migren las personas sino también los problemas. Widodo asegura que la nueva sede del gobierno central será no solo un símbolo de identidad nacional, sino también de progreso, pues en los planes está una construcción moderna, ecológica y sostenible por lo menos por un siglo. Vea también: Un hombre caminó 800 km de espaldas para salvar un bosque

El caso de Indonesia revive el de otras naciones que han cambiado su capital por tener una mejor ubicación geográfica o con objetivos políticos.

Brasilia (Brasil)

Río de Janeiro fue la capital de Brasil hasta 1960, cuando Brasilia ocupó su lugar. La nueva capital fue producto de una iniciativa del gobierno para poblar la meseta central del país y así aprovechar al máximo su extensión. El deseo de levantar una metrópoli gigante en el interior del gigante sudamericano era un asunto de décadas, hasta que Juscelino Kubitschek, presidente de la nación de 1956 a 1961, puso en marcha el proyecto. Durante más de tres años, cerca de 60.000 obrero llegaron a la región para darle vida a los planos que hicieron los arquitectos Lúcio Costa y Óscar Niemeyer. Se hicieron edificios monumentales y modernos, lagos y reservas en lo que antes era una zona casi desértica. Desde su fundación, la población de Brasilia se ha multiplicado hasta por 20. La moderna capital, una de las ciudades más jóvenes del mundo, fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1987. Pero pese a todos estos logros y reconocimiento, a Brasilia le queda un objetivo fundamental para cumplir con lo deseado: reducir las desigualdades en la zona. Le puede interesar: Retrato de Brasilia

Abuya (Nigeria)

La capital nigeriana no siempre fue Abuya, pues Lagos era la reconocida con este título. Sin embargo, esta ciudad portuaria no era el asentamiento ideal para el gobierno debido a la humedad, la temperatura y su posición geográfica. El gobierno nacional decidió trasladar su sede central a Abuya en 1991 debido a que tenía menor densidad, una elevación más alta que la alejaba de la humedad y temperatura de la costa y tenía una ubicación más central que no desataba descontentos políticos.

Washington DC (Estados Unidos)

El cambio de capital estadounidense fue principalmente una decisión política. La Guerra de la Independencia de Estados Unidos generó muchas deudas para el país, que fueron pagadas en su mayoría por los estados sureños proesclavistas. Los padres fundadores de la patria acordaron que, para evitar el descontento de los sureños, debían trasladar la capital, título que por mucho tiempo ostentaron ciudades del norte abolicionista como Filadelfia y Nueva York, a un estado del sur y fue así como se mudaron a Washington DC, una ciudad planificada milimétricamente.

Canberra (Australia)

Ni Melbourne ni Sídney. La capital australiana es Canberra, una ciudad que fue planificada para albergar el gobierno central por su ubicación. Pero antes de la construcción de Canberra, la capital de Australia fue Melbourne por más de dos décadas, desde 1901 hasta 1927. La razón del cambio fue porque Melbourne era propensa a un bombardeo marítimo por su ubicación, además de que tenía disputas con Sídney para ostentar este título. Pese a la mudanza, Melbourne continuó siendo la capital económica y cultural del país por varias décadas, hasta que en 1970 Sídney comenzó a ganar relevancia.