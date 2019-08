El Espectador le explica: ¿Qué es la Fiesta del Sacrificio y por qué la celebran los musulmanes?

El pasado domingo comenzó el Eid al-Adha, traducido al español como la Fiesta del Sacrificio, una de las más importantes celebraciones del calendario islámico. En esta fiesta, que se extenderá hasta el próximo jueves 15 de agosto, los musulmanes recuerdan y conmemoran la voluntad del profeta Abraham para ofrecerle a Dios a su hijo Ismael en sacrificio, como está escrito en un pasaje del Corán. Por ello, como parte del festejo, quienes participan en la celebración, ofrecen el sacrificio de un animal, generalmente una oveja o una cabra, para recordar la historia de Abraham.

¿Le parece una fiesta sangrienta? Aquí le despejamos algunas dudas sobre esta tradicional celebración islámica, y le indicaremos cómo puede desearle a sus conocidos unas felices fiestas.

¿Qué es la Fiesta del Sacrificio?

El Eid al Adha, como se le dice a la Fiesta del Sacrificio en árabe, es uno de los dos Eids de celebración para musulmanes. Además de coincidir con el final del Hayy, el acto de adoración de la peregrinación a La Meca, esta fiesta consiste en conmemorar la voluntad que tuvo el profeta Abraham, según el Corán, para sacrificar a su hijo, y así demostrarle su dedicación a Allah (Dios), quien le había dado esta orden. Abraham, cabe aclarar, no sacrificó finalmente a su hijo, pues antes de hacerlo Dios intervino y le entregó un cordero para que lo sacrificara en lugar de Ismael, su primogénito.

*Un dato curioso. Mientras que en el Corán es Ismael el hijo que va a ser sacrificado por Abraham, en la Biblia quien ocupa este puesto en este pasaje es Isaac, otro hijo de Abraham. La Iniciativa de las Religiones Unidas dice que hay diferentes versiones de este pasaje. También hay una tercera en el Antiguo Testamento. Esto, según Religiones Unidas, muestra la “herencia común entre judaísmo, cristianismo e islam”.

Pero ¿por qué los musulmanes celebran una fiesta?

Pues con el Eid al-Adha, los musulmanes recuerdan que su religión se trata de sumisión, y nadie mostró más sumisión en los pasajes del Corán que Abraham al estar dispuesto a sacrificar a su hijo como prueba de su lealtad a Dios.

¿Cuándo se celebra?

Se celebra el décimo día del Dhū al-Hijjah, el mes 12 del calendario islámico. Como el calendario islámico y el gregoriano están desalineados, esto hace que la fiesta, que dura cuatro días, siempre se celebre en una fecha diferente cada año dentro del calendario gregoriano.

¿Y cómo se celebra?

La fiesta arranca con una mañana de oraciones. La oración especial se llama Salat al-Eid, en honor a la fiesta, y al mediodía se hace otra, llamada Dhuhr. La jornada continua con visitas a amigos, vecinos, familiares e intercambio de regalos entre todos. Todos visten sus mejores prendas para reunirse con sus conocidos. Hay un intercambio de saludos entre los musulmanes que suelen decir Eid Mubarak (que se pronuncia eed muh-bar-ack) y Eid Saeed para ofrecer los mejores deseos. Luego está el sacrificio de animales para recordar el sacrificio del cordero que hizo Abraham, aunque esto se hace solo en algunos países.

¿Y qué pasa con el animal?

El animal que se sacrifica es una cabra o una oveja, aunque también se sacrifican vacas y camellos. La carne de los animales sacrificados se divide en tres partes. Quien ofrece al animal se queda con una parte, otra va para la familia y la tercera es ofrecida a sus vecinos.

*Otro dato curioso. Esta fiesta es conocida como la fiesta salada, o el “Eid Salado”, por lo que se consumen alimentos salados, especialmente. Mientras que, en la otra fiesta importante para los musulmanes, la Eid al-Fitr, es conocida como el “Eid dulce”. El Ma’amoul, un pastel árabe con forma de bola o galleta, es muy conocido en estas fiestas y se consume en ambas, así como en la noche durante el mes del Ramadán.

¿Y es todo lo que se hace?

No, el sacrificio del animal es solo una parte de las festividades. Las oraciones son muy importantes, al igual que el compartir con conocidos saludos y regalos.

¿En dónde se celebra la Fiesta del Sacrificio?

La fiesta la celebran los musulmanes de todo el mundo. Las mezquitas en Australia, China, Filipinas y otros países han mostrado gran concurrencia. Sin embargo, donde se ve mayor afluencia de musulmanes celebrando esta festividad es en los países árabes.

¿Cómo le puedo desear a un conocido musulmán felices fiestas en esta ocasión?

Bueno, la frase utilizada en este caso para desearle felices fiestas es Eid Mubarak, algo que se traduce como “bendita fiesta”. Por ello, tal vez se puedan encontrar con este particular mensaje en las redes de alguna celebridad. Aquí les dejamos algunos ejemplos.

