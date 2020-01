El Espectador le explica: ¿Quién es Howard Buffett y por qué donará US $46 millones para excocaleros colombianos?

redacción internacional

El millonario estadounidense Howard Buffett donará US $46 millones para ayudar a los excocaleros colombianos. El magnate, cuyo padre es el tercer hombre más rico del mundo, según la revista Forbes, se ha dedicado durante años a este tipo de inversiones en algunas partes de la región.

Desde hace años Howard Buffett, un multimillonario estadounidense, pasa muchos de sus días en Colombia, en parte por los proyectos que tiene en materia de sustitución de cultivos ilícitos y ayuda a migrantes venezolanos. El día de hoy anunció que donará US $46 millones para ayudar a campesinos y que los recursos se invertirán en la construcción de vías rurales en Tibú, en la región colombiana del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, para que las comunidades que sustituyeron sus cultivos puedan comercializar productos como el cacao.

Esta, sin embargo, no es la primera vez que Colombia recibe ayuda del poderoso empresario. En septiembre del año pasado Buffett prometió hasta US $200 millones en ayudas al goierno de Iván Duque. "Trabajamos duro para impulsar también la sustitución de cultivos ilegales y sabemos que una producción de medios legales no es nada sin los caminos apropiados".

Una familia poderosa

Su fortuna proviene de los negocios de su padre, Warren Buffett, y está expresada en el fondo de inversión Berkshire Hataway, donde están la aseguradora Geico, Duracell, y la cadena de restaurantes, Dairy Queen. La suma de dinero que acumula la familia es enorme, su patrimonio alcanza los US $82.000 millones, que en plata blanca transforman a Buffett papá en el tercer hombre más rico del mundo.

El crecimiento empresarial que ha tenido le ha valido para ser nombrado por su padre como el sucesor de los negocios familiares. Eso sí, al aceptar la tarea Buffett afirmó que fue escogido “porque él sabe que yo haré lo que a él justamente le gustaría que se hiciera. Sabe que puede confiar en mí. Eso sí, siempre que pueda continuar siendo granjero”.

Y es que más allá de sus actividades de filántropo, el empresario estadounidense ama el campo, o al menos así lo aseguran quienes lo conocen. De hecho, es administrador de una granja de maíz y soja, y gran parte de su tiempo se la pasa sobre un tractor en el estado de Arizona.

Además de las empresas que hacen parte de Berkshire Hataway, Buffett tiene una fundación que ofrece ayudas en agricultura, nutrición, asistencia humanitaria, entre otros. Hasta hace unos años, dichas inversiones se concentraban en África y Centramérica. Sin embargo, desde hace unos años han comenzado a redirigirse a la región del Catatumbo. Tanto así que el magnate ha visitado en reiteradas ocasiones el país para conocer la zona.

Otra de sus pasiones es viajar por el mundo. Buffett conoce más de 150 países y ha escrito libros al respecto. Dos de ellos le han valido para entrar en la lista de The New York Times de los más leídos. Con respecto a Colombia, el millonario afirma: “Lo importante es ayudar a los campesinos a cambiar de cultivos y dejar atrás la coca. El nuevo cultivo va a requerir de transporte para llevar los productos a nuevos mercados, y se requiere de una cadena de valor”.