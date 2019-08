El exalcalde de Teherán que confesó el asesinato de su esposa es condenado a muerte

El exalcalde de Teherán y exministro reformista Mohamad Ali Nayafí fue encontrado culpable de dos de los tres cargos que se le imputaban: asesinato premeditado, agresión y posesión de un arma de fuego ilegal. La pena, sin embargo, no es definitiva y puede ser apelada ante la Corte Suprema de Irán.

El desenlace del caso del exalcalde de Teherán y exministro reformista Mohamad Ali Nayafí parece que será el peor posible. La justicia iraní lo ha sido condenado a muerte en primera instancia por el asesinato en mayo pasado de su esposa, hecho que él mismo confesó hace unos meses. Desde que se conoció el crimen se había generado un clima de incertidumbre a nivel nacional sobre cuál sería la resolución final.

El portavoz del Poder Judicial, Gholamhosein Esmailí, explicó en rueda de prensa que Nayafí fue encontrado culpable de dos de los tres cargos que se le imputaban: asesinato premeditado, agresión y posesión de un arma de fuego ilegal.

El tribunal lo sentenció a la pena capital por el asesinato premeditado de su segunda mujer, Mitra Ostad, y a dos años de cárcel por la posesión ilegal de una pistola, detalló el portavoz, citado por la televisión estatal iraní. Esmailí apuntó que la sentencia no es definitiva y puede ser apelada ante la Corte Suprema.

La primera sesión del juicio contra Nayafí, que ha despertado una gran atención en Irán al conocerse la identidad del culpable, se celebró el pasado 13 de julio. El exalcalde confesó el asesinato el pasado 28 de mayo de su esposa, a la que disparó en su apartamento, situado en una torre del lujoso barrio del noroeste de la capital iraní Saadat Abad.

Según dijo entonces el superintendente del Tribunal de Crímenes de Teherán, Mohamad Shahriarí, la mujer falleció a causa de varios disparos, algunos de los cuales le impactaron en el corazón.

En su confesión, difundida por la televisión estatal, Nayafí precisó que le había propuesto previamente el divorcio y que ella no había aceptado, y que ese día volvieron a discutir sobre sus diferencias.

"Las discusiones que veníamos teniendo en los últimos días llegaron hoy a su clímax. Me enfadé y cogí la pistola. Ella se fue al baño y la perseguí. Sólo quería amedrentarle y le enseñé la pistola. Le dije: '¿Quieres acabar con esta pelea o no?'. Ella entró pánico y se abalanzó sobre mí", explicó el exalcalde.

La gente comenzó a cuestionar la naturalidad con la que el asesino narraba los hechos, y hasta los justificaba. Por eso el enviado que cubría los hechos le preguntó: "¿No habría sido mejor resolver las cosas mediante la ley?". A lo que el político responde: "Definitivamente hubiese sido mejor, pero durante el año pasado probé diversas formas de hacerlo. Le ofrecí el divorcio varias veces, pero ella no lo aceptó por sus razones propias. No lo hacía por su carácter particular, que lamentablemente llevó a que yo cometiera un error así y ella perdiera su vida".

Nayafí, de 67 años, era un político y catedrático de universidad reputado que fue elegido alcalde de Teherán en agosto de 2017, aunque solo ocupó el cargo durante siete meses.

Con un máster en matemáticas por el estadounidense Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), fue ministro de Ciencia y Educación en las décadas de 1980 y 1990 y jefe del Centro de Planificación y Presupuesto iraní.

Durante el primer mandato del presidente moderado, Hasan Rohaní, (2013-2017) fue de nuevo propuesto para ocupar la cartera de Educación, pero no logró la confianza del Parlamento, por lo que ejerció durante un tiempo de asesor del mandatario.

Sociólogos iraníes e investigadores en ciencias sociales advierten que la violencia contra las mujeres ha aumentado en la sociedad.

En declaraciones a la agencia de noticias oficial Irna, el sociólogo e investigador de ciencias sociales Kamil Delpasand señaló que las estadísticas sobre la violencia contra la mujer no se registraron ni se publicaron en los medios de comunicación.

Reza Caferi, responsable de situaciones sociales de emergencia, dijo en una declaración a los medios iraníes en mayo, que la violencia doméstica contra las mujeres aumentó en un 20 por ciento en el último año en Irán. Las cifras se refieren al período de marzo de 2017 a marzo de 2018.