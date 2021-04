El funeral del príncipe Felipe, fallecido el viernes a los 99 años, tendrá lugar el próximo sábado en la capilla de San Jorge, adyacente al castillo de Windsor, anunció el Palacio de Buckingham.

El Palacio de Buckingham anunció este sábado que el funeral del príncipe Felipe, esposo de la Reina Isabel II, será el próximo sábado. La ceremonia privada será retransmitida por televisión. Al comienzo de la ceremonia se observará un minuto de silencio en todo el país.

También se confirmó que su nieto, Harry, quien rompió con la casa real británica recientemente y vive en EE. UU., sumido en una polémica luego de que su esposa, Meghan Markle, acusara a la corona de ser “racista e insensible”, sí asistirá al funeral. Pero irá solo. “El príncipe Harry, actualmente en California, asistirá, pero no su esposa Meghan Markle, embarazada”, se precisó en el comunicado

Se supo que Markle no tenía una buena relación con el Duque de Edimburgo, quien según la prensa, le habría dicho a su nieto que no se casara con ella. “Uno sale con las actrices, no se casa con ellas”, le habría dicho Felipe a Harry cuando él ya anunciaba su compromiso con la actriz estadounidense.

Visitas a la Reina Isabel II

La condesa de Wessex, esposa del príncipe Eduardo -hijo pequeño de Isabel II y el fallecido duque de Edimburgo-, elogió este sábado a la monarca tras visitarla en su residencia de Windsor: “La reina ha estado increíble”, expresó Sophie a los medios, con lágrimas en los ojos.

Un día después de la muerte de su padre, el príncipe Felipe, Eduardo y su esposa se detuvieron brevemente a intercambiar algunas palabras con los ciudadanos que se habían reunido a las puertas del castillo para rendir tributo al duque.

El príncipe Andrés, tercero de los cuatro hijos de Isabel II y Felipe, también visitó esta mañana a su madre en Windsor, unos 30 kilómetros al oeste de Londres.

A pesar de que la Casa Real y el Gobierno han pedido que se eviten las concentraciones ante las residencias de la monarquía, debido a las restricciones por la pandemia de coronavirus, algunos ciudadanos han acudido durante el día a las puertas del castillo de Windsor para depositar ofrendas florales.

Tras la muerte del duque, un documental emitido por la BBC ha recogido algunas reflexiones de los hijos de Felipe sobre su padre.

“Su energía para respaldar a mi madre era impresionante”, afirma en esa pieza Carlos de Inglaterra, primogénito de la reina y heredero al trono británico.

“Creo que como mejor le recuerdo es como alguien que siempre estaba ahí. Una persona a la que le podías lanzar ideas y a la que siempre podías acudir si tenías problemas, sabiendo que te escucharía y trataría de ayudarte”, expresó por su parte la princesa Ana.

Eduardo describió a su padre como “una fuente de apoyo, ánimo y guía”. “Nunca intentaba frenar ninguna actividad o algo que quisiéramos intentar hacer, siempre nos animaba”, sostuvo.

También rememorando su infancia, el príncipe Andrés relató algunas escenas íntimas con Felipe.

“Como cualquier otra familia de aquella época, tus padres se iban a trabajar durante el día, pero por la noche, como cualquier otra familia, nos reuníamos. Nos sentábamos en un sofá en grupo y él nos leía”, describió Andrés.

Homenajes múltiples

Entre el alboroto, un cañonazo resuena y un silencio sepulcral se impone. Le sigue el aplauso de centenares de personas, congregadas este sábado en la Torre de Londres para homenajear al príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II, fallecido la víspera.

A pesar del frío y de la típica llovizna londinense, multitud de habitantes de la capital se han reunido en la explanada del famoso castillo situado en pleno corazón de la City, haciendo caso omiso a las advertencias de las autoridades, que quieren evitar concentraciones de gente a causa de la pandemia de covid-19.

Heather Utteridge ha venido a mostrar su “respeto hacia el que fue un superhombre”, explica a la AFP, considerando que algunos de sus compatriotas “no se dan cuenta” de todos los logros realizados por el príncipe Felipe y la reina, pues “actúan de forma discreta”.

Precisamente en línea con esa discreción, el duque de Edimburgo, que no gustaba demasiado del protocolo y que quería modernizar la institución, afirmó que no deseaba que se le organizaran funerales de Estado.

A la espera de una ceremonia de adiós privada, las salvas de artillería sonaron este sábado al medio día por todo el país, desde el castillo de Edimburgo al enclave británico de Gibraltar, pasando por la cubierta de los buques de la Royal Navy, en la que Felipe sirvió durante la Segunda Guerra Mundial.