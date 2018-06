El infierno que viven los que tienen que migrar

“Las migraciones son un fenómeno que es inevitable”. Simple y claro. La frase es del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien agregó: “las migraciones son necesarias”.

Algo que no les gusta ni a Donald Trump ni a varios países europeos que se niegan a recibirlos. En Estados Unidos llueven duras críticas por la separación de los niños de sus padres inmigrantes indocumentados que son deportados. En Europa la situación es parecida. Luego de la grave crisis de migrantes de 2015, hace días un barco cargado de inmigrantes tuvo que navegar durante días por el Mediterráneo, después de que tres países europeos se negaran a recibirlos y formaran un “eje contra la inmigración ilegal”.

A pesar de las duras críticas contra la política estadounidense de “tolerancia cero”, Trump ya dijo que no la cambiará: “Estados Unidos no será un campo de inmigrantes, y no será un complejo para mantener refugiados”.