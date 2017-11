El joven inmigrante que le salvó la vida a una mujer en Chile

Redacción El Mundo

Del noveno piso de un edificio de la comuna Independencia en Chile colgaba una mujer. Según el periódico La Tercera, la personas que observaban la escena le gritaban "no te tires" repetitivamente y aunque por un momento parecía no querer hacerlo y salvar su vida, su fuerza no fue suficiente para ponerse a salvo. Se soltó y mientras caía, los vecinos, transeúntes y personas de construcciones cercanas miraban cómo se acercaba cada vez más al suelo.

Lo que no se esperaban era que abajo, en el asfalto, alguien la esperaba para intentar, con pocas probabilidades, salvarle la vida. Se trataba de Richard Joseph, un haitiano residente en Chile, que pasaba por allí para cumplir con una cita. Se encontró con esa situación y decidió actuar.

“Vi a la señora colgando por afuera de la ventana, diciendo cosas que no se oían bien. Y agarré mi celular, como es la moda, para grabar lo que iba a pasar. (Pero) Me llegó en mi mente: ‘no es el momento para grabar, es el momento de pensar cómo podemos ayudar a esa señora'", le dijo al canal chileno 24 Horas.

Joseph también narró que tuvo que calcular la coordenada más exacta posible en donde iba a caer la mujer y midiendo el tiempo de caída, estiró sus brazos para tratar de amortiguar el golpe y evitar que la cabeza de ella golpeara directamente con el piso.

"Cuando llegó a mis brazos, el golpe, la fuerza de la caída me dobló el cuerpo completamente. Ambos caímos al piso" sigue el relato al medio. Pensó que había muerto porque veía sangre y no respondía, pero después de unos minutos reaccionó y luego llegaron los Carabineros, Policía chilena, y se la llevaron a una clínica.

Por ahora, la mujer sigue siendo tratada en el Hospital San José de la misma comuna donde ocurrió el incidente según La Tercera de Chile. Mientras que Joseph presentó lesiones en su rodilla que pasan a un segundo plano porque le salvó la vida a una persona.