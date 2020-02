El misterio de las palomas, con gorras de Donald Trump, que vuelan en Las Vegas

redacción internacional

Este sábado el cielo de Las Vegas, Nevada, volvió a verse invadido por decenas de palomas usando la gorra insignia de la campaña de Donald Trump (Make America Great Again). Los habitantes de esta ciudad, que se prepara para los caucus demócratas, en los que Bernie Sanders es favorito. De acuerdo con analistas, esta puede ser una campaña de seguidores de Donald Trump para aguar la fiesta demócrata electoral. De acuerdo con el periódico USA Today, detrás de esta iniciativa estaría el grupo llamado P.U.T.I.N. (Pigeons United To Interfere Now) “Palmos Unidas para Interferir Ahora”, en español.

Según miembros de P.U.T.I.N. “usaron las palomas para lanzar una protesta única en respuesta a la llegada de los aspirantes demócratas a la Presidencia 2020”, señaló NBC News. “Fue un gesto de apoyo y lealtad al presidente Trump”. Dicen las encuestas publicadas en la página FiveThirtyEight, que el actual mandatario tiene una aprobación del 43,3%, frente a una desaprobación de cerca del 52%.

Las palomas ya habían hecho su intervención en diciembre en Las Vegas. Entonces tenían sombreros de vaquero rojos sin ningún mensaje y fueron relacionadas con el Rodeo de las FInales Nacionales, que se llevaban a cabo en la ciudad, de acuerdo con The New York Times. Pero ahora las palomas se colaron en la campaña electoral 2020 haciendo campaña por el presidente Trump, que busca su reelección.

Primarias en Nevada

En el estado de Nevada, célebre por sus casinos y su paisaje desértico, los demócratas votan este sábado para elegir al candidato que enfrente a Donald Trump, con el favorito Bernie Sanders debilitado por denuncias de una injerencia rusa a su favor. En esta tercera cita de las internas del partido, después de Iowa y New Hampshire, Sanders espera consolidar su ventaja antes de la votación del "Súper Martes" del 3 de marzo, día en que votan simultáneamente 14 estados.

"De lo que trata esta campaña, y de lo que tratará nuestra administración, es de asegurarnos de que todos en la nación más rica de la historia del mundo puedan vivir con seguridad y dignidad. Eso no es pedir demasiado", tuiteó Sanders unas horas antes del inicio de la votación.

Esta cita llega ensombrecida por informes revelados en los últimos días sobre un nuevo intento de injerencia rusa en las elecciones estadounidenses. Sanders lidera los sondeos con 15 puntos de ventaja en este estado de importante población latina. Sin embargo, las denuncias de que Moscú pretendía supuestamente beneficiar su candidatura podrían socavar su posición.

El viernes, en vísperas de la votación, Sanders fue salpicado por informes de funcionarios estadounidenses que revelaron supuestos intentos de Rusia de favorecerlo. El senador por Vermont rechazó la injerencia de Moscú y lanzó un mensaje directo al presidente ruso, Vladimir Putin: "Manténgase alejado de las elecciones estadounidenses, y como presidente, me aseguraré de que usted lo haga".

Sanders confirmó que los servicios de inteligencia estadounidenses le habían informado de una interferencia rusa en el proceso electoral de noviembre, pero no se refirió a un apoyo específico para su candidatura que informó el Washington Post.

Por su parte, Donald Trump se mostró furioso después de nuevos informes de que los rusos buscaban específicamente ayudarlo a ganar las elecciones presidenciales, lo que denunció ser una "farsa" alimentada por los demócratas "radicales". En un tuit burlón el sábado, hizo un llamado a los votantes de Nevada para que "tengan cuidado con Rusia, Rusia, Rusia".