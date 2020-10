El opositor ruso Alexéi Navalny acusó a Putin de estar detrás de su envenenamiento

Navalny, de 44 años, se enfermó repentinamente a bordo de un avión en Siberia el 20 de agosto. Tres laboratorios europeos afirmaron que fue víctima de un envenenamiento con una sustancia neurotóxica de tipo Novichok. El portavoz del Kremlin dijo que las acusaciones de Navalny eran falsas.

El líder opositor Alexéi Navalny acusó al presidente ruso, Vladímir Putin, de estar detrás de su envenenamiento con un agente nervioso. Navalny también confirmó su intención de regresar a Rusia para continuar con su activismo político. Las declaraciones del opositor ruso fueron publicadas por “Der Spiegel”, una revista alemana.

Navalny, de 44 años, se enfermó repentinamente a bordo de un avión en Siberia el 20 de agosto. Tres laboratorios europeos afirmaron que fue víctima de un envenenamiento con una sustancia neurotóxica de tipo Novichok, creada en la época soviética con fines militares. Según los allegados de Navalny, se encontraron restos de Novichok en una botella de agua en su habitación de hotel en Siberia, donde estaba en campaña para apoyar a los candidatos a unas elecciones locales.

“El plan de los asesinos era sencillo: que me sintiera mal 20 minutos después del despegue, que perdiera el conocimiento 15 minutos después y (...) que una hora más tarde terminara en una bolsa de plástico negra”, dijo. Varios países occidentales reclamaron a Rusia una investigación del caso.

Según Navalny, sólo tres personas pueden haber dado la orden de utilizar la sustancia neurotóxica: el jefe del Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB), el del Servicio de Espionaje Exterior (SVR) y también el del servicio de inteligencia militar de Rusia (GRU).

“Si no fue él, todo sería aún más grave. Un vaso de Novichok es suficiente para envenenar a todos los pasajeros de una estación de metro grande de Berlín. Si el acceso a este agente de guerra no está en la mano de tres personas, sino de treinta, sería una amenaza global. Eso sería horrible”, agregó.

El portavoz del Kremlin dijo que las acusaciones de Navalny eran falsas. “Consideramos estas acusaciones contra el presidente ruso sin fundamento e inaceptables”, declaró Dmitri Peskov, que afirmó también que “instructores de la CIA trabajan actualmente con él (con Navalny)”.

El líder opositor, que fue dado de alta la semana pasada del hospital berlinés de la Charité después de recibir tratamiento durante 32 días, señaló que los médicos piensan que podría recuperarse en un 90 %, quizás incluso en un 100 %, y agregó que de hecho es “algo así como un conejillo de indias”.

Regresar a Rusia

Navalny confirmó también su intención de volver a Rusia cuando esté totalmente recuperado. "Me alegra que nadie de mi entorno haya pensado que no iba a regresar. No regresar significaría que Putin logró su objetivo. Y mi tarea ahora es seguir siendo el tipo que no tiene miedo. ¡Y no tengo miedo!, aseguró.