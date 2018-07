El oscuro caso del "manoseo" de Justin Trudeau, en tres puntos

A los pocos días de ser elegido Primer Ministro de Canadá, en 2015, Justrin Trudeau, se declaró feminista. "Mi madre me crió para ser feminista y mi padre (el exministro canadiense Pierre Trudeau), aunque era de otra generación me enseñó a respetar y defender los derechos de todos".

Tiene 46 años, es boxeador, exprofesor de teatro, defensor del Medio Ambiente y feminista. Incluso dijo: "No debería asustarnos la palabra 'feminista'. Hombres y mujeres deberían poder utilizarla para describirse siempre que quieran", dijo en un Foro en Davos.

Hoy, casi tres años después, el Primer Ministro más joven del país, tiene 46 años, está en medio de fuertes acusaciones por un oscuro episodio que vivió con una periodista hace varios años. Este es el caso.

La mujer acusadora

Una mujer que hace 18 años acusó de forma anónima a Justin Trudeau de tocarla de forma inapropiada reveló hoy su identidad, confirmó el incidente y dijo que no tiene intención de hablar más de ello.

Rose Knight emitió hoy un comunicado en el que confirmó que ella es la periodista que en el año 2000 denunció, en una editorial publicada en un periódico local, las supuestas acciones inapropiadas del ahora primer ministro canadiense.

"Emito esta declaración a mi pesar, en respuesta a la creciente presión de los medios de comunicación para confirmar que soy la periodista que era el sujeto del editorial 'Open Eyes', publicado en (el periódico) 'Creston Valley Advance' en agosto de 2000", dijo Knight.

"El incidente -añadió- al que se refiere el editorial sí ocurrió, tal y como se narra. Trudeau se disculpó al día siguiente. No hice seguimiento entonces y no lo haré ahora. No he tenido más contacto con Trudeau, antes o después de convertirse en primer ministro".

Las acusaciones

En los últimos días, Trudeau fue preguntado por los periodistas sobre el incidente que ocurrió cuando tenía 28 años y trabajaba como maestro. El primer ministro canadiense reiteró "estar seguro" de que no actuó "de forma inapropiada".

Trudeau añadió que ofreció sus disculpas a Knight: "obviamente me di cuenta que ella lo había experimentado de forma distinta a como actué o lo experimenté".

El incidente y el artículo narrando lo acontecido habían pasado desapercibidos durante 18 años hasta que hace unos días alguien lo publicó en la red social Twitter.

El suceso se produjo durante un concierto benéfico para recaudar fondos destinados a una organización dedicada a la prevención de muertes causadas por avalanchas en las montañas canadienses.

El hermano menor del actual jefe del Gobierno, Michel Trudeau, falleció en 1998 en una avalancha cuando esquiaba en las montañas del oeste de Canadá.

Trudeau, que era una personalidad pública por ser el hijo del exprimer ministro Pierre Trudeau, fue entrevistado por Knight. Según el relato del editorial, Trudeau tocó de forma inapropiada a Knight y la "manoseó" durante la entrevista y al día siguiente se disculpó por sus acciones.

Las explicaciones de Trudeau

"No siento que haya actuado de manera inapropiada, pero respeto el hecho de que alguien más lo haya experimentado de manera diferente", declaró Trudeau.

Al primer ministro se le preguntó sobre el tema después de una entrevista en Toronto con el nuevo primer ministro de Ontario Doug Ford, sobre una acusación según la cual él se habría comportado de manera inapropiada con una periodista durante un festival de música en 2000, en Columbia Británica (oeste).

El primer ministro, que insiste en su apoyo al "feminismo", reaccionó el domingo por primera vez a esta acusación, que resurgió recientemente, declarando que "no recordaba ninguna interacción negativa" ese día.

El primer ministro ha dicho que "no hay una sola versión que cuente" en este tipo de casos y que la sociedad debería reflexionar sobre este asunto.

"A menudo un hombre puede considerar una interacción benigna o no inapropiada y una mujer, especialmente en un contexto profesional, puede experimentarla de manera diferente. Debemos respetar eso", dijo.