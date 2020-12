En un intercambio de cartas con algunos de sus exalumnos el pontífice dijo que desde que Cristina Fernández salió de la presidencia no tiene contacto con ella.

Argentina siempre está pendiente de la opinión del papa Francisco. Es por eso que sorprendieron unas recientes declaraciones que hizo en un intercambio de cartas con sus exalumnos del colegio Inmaculada Concepción, de Santa Fe. En ellas habló de la situación actual de su país natal y dejó ver una distancia con la vicepresidente argentina Cristina Fernández.

En una de las cartas, publicadas por el diario La Nación, los estudiantes le dicen: “Cristina Fernández está tratando de alterar todo el sistema judicial en su provecho, lo cual tendrá consecuencias deletéreas para el futuro del país. Ella dice ser víctima de una persecución judicial o lawfare, pero lo cierto es que sus crímenes están a la vista de todos y la justicia le ha dictado prisión preventiva”.

A lo anterior el papa afirmó: “La República se encuentra en una circunstancia extremadamente grave: la actual vicepresidenta, Cristina Elisabet Fernández, haciendo gala de tu supuesto apoyo incondicional, persigue como único fin escapar a los juicios que la acechan debido a los delitos que ha cometido con su familia. Los mismos estarían totalmente probados y la mayoría de ellos se encuentran en avanzado trámite procesal y si no estuviera amparada por los fueros legislativos que le otorga el ser vicepresidenta, ya la habrían encarcelado hace rato”.

Las fuentes con las que habló el diario argentino señalaron que Francisco se había limitado a responder a los temas que le planteaban sus alumnos. Por ejemplo, el pontífice dijo que no tenía contacto ni con Cristina Fernández ni con Mauricio Macri desde que dejaron el cargo: “Después de eso no tuve ningún contacto con ellos. No tengo correspondencia con los políticos. Solo alguna vez recibo cartas de gente que está en la política, pero muy pocas. Y mi respuesta es sin mezclarme en la lucha política de cada día, sino más bien pastoral y de buena educación”.

Luego afirmó: “Queridos amigos, gracias por el correo. Me alegró mucho recibirlo y también me hace feliz que estén tan inquietos por el bien de la patria. El amor a la patria es un valor fundamental, indica amor a los padres de la patria, amor a las tradiciones, amor al pueblo de la patria”.

Otro de los temas de los que habló fue el aborto, muy sonado en Argentina desde que el presidente Alberto Fernández promoviera un proyecto de ley para despenalizarlo a nivel nacional. “Me causa gracia cuando alguien dice ¿por qué el Papa no envía a la Argentina su opinión sobre el aborto? Pues la estoy enviando a todo el mundo, incluso a la Argentina, desde que soy Papa”.