Es adulto y ganó US $75,000 o menos en su año fiscal, al igual que parejas casadas que declararon juntas y ganaron US $150,000 o menos. Para esto se tiene en consideración la declaración de impuestos de 2019 o 2020.

Los adultos que ganaron más de US $75,000, pero menos de US $80,000, así como las parejas que ganaron más de US $150,000, pero menos de US $160,000 y las cabezas de familia que ganaron más de US $112,500 pero menos de US $120,000, podrán recibir un cheque de menor valor.