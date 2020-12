El ataque contra la mutua judía AMIA de Buenos Aires sigue sin condenados 26 años después, luego de que este miércoles la Justicia decidiera absolver a quien fuera acusado de acondicionar y vender la camioneta usada en el peor atentado cometido en suelo argentino, que dejó 85 muertos y sigue impune.

El excomerciante de automóviles argentino Carlos Telleldín fue absuelto de las imputaciones que le acusaban de haber acondicionado y entregado la camioneta usada en el atentado contra la mutua judía AMIA de Buenos Aires, que dejó 85 muertos en 1994 y sigue impune.

En una sesión virtual por la pandemia, el juez Andrés Basso fue el encargado de leer el fallo en el que, si bien se consideró que el ataque terrorista, el peor que sufrió el país, fue un “crimen de lesa humanidad”, se decidió, tras casi dos años desde que comenzó el juicio, absolver a Telleldín de los cargos imputados.

En sus últimas palabras horas antes del veredicto, el exvendedor de automóviles, actual abogado de 59 años y que ya había sido absuelto en un primer proceso en 2004 tras anularse toda la investigación, reiteró su “inocencia total y absoluta” y aseveró que nunca vendió autos a “delincuentes”.

El atentado es atribuido a miembros del entonces Gobierno iraní y a la organización islamista libanesa Hizbula -sobre quienes pesan órdenes internacionales de detención pero que nunca pudieron ser detenidos- y su investigación ha estado desde el inicio plagada de irregularidades y acusaciones de encubrimiento.

Tanto la Fiscalía como la querella que representa a los familiares de las víctimas habían solicitado que Telleldín, único acusado en este proceso, fuera sentenciado a prisión perpetua, mientras que la querella que representa a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y a la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), reclamaban 20 años de cárcel.

Los fundamentos de la absolución serán dados a conocer el 26 de marzo del año próximo.

“Estamos a 27 años del terrible atentado y seguimos con ‘Telleldín sabe, Telleldín presume, y Telleldín cree’. Yo estuve 10 años y dos meses detenido en forma injusta. Me recibí de abogado en 2001, me quise suicidar en prisión tomando 100 pastillas. Y realmente llegó un momento que no resistí más la injusticia”, aseveró esta mañana respecto al periodo que estuvo encarcelado preventivamente, antes de su primera absolución, que fue posteriormente revocada.

En el actual juicio, la Fiscalía había considerado al acusado “partícipe necesario” del ataque, ya que habían dando “las condiciones necesarias” para saber que la camioneta Trafic “podía ser cargada con explosivos” y utilizada en un atentado, como ya había ocurrido dos años antes contra la Embajada de Israel de Buenos Aires, que causó 22 muertos y 242 heridos y también sigue impune.

La segunda absolución

“He vendido más de 1.000 autos, ninguna a delincuentes ni personas con antecedentes. Ningún auto fue vendido para cometer delito”, aseveró en la última jornada del juicio el hombre, de 59 años, que estudió abogacía y se tituló mientras estaba en prisión preventiva, de 1994 a 2004.

Ese último año acabó el primer juicio por el atentado, que culminó con la declaración de nulidad de toda la investigación y con la absolución de Telleldín y la del resto de imputados, entre ellos cinco policías argentinos a quienes se había acusado de integrar la conocida como “conexión local” del ataque.

En ese proceso, el tribunal determinó que se habían cometido ilícitos que invalidaban la causa, entre ellos, el pago de 400.000 dólares a Telleldín para que involucrara a los policías como las personas a las que supuestamente había entregado la camioneta días antes del atentado.

Fue así que recobró la libertad, aunque años después el veredicto fue revocado por la Corte Suprema de Justicia y se le envío nuevamente a juicio oral, que comenzó en mayo de 2019, año en el que en otro proceso fue condenado a tres años y 6 meses de prisión tras quedar probado que recibió esos 400.000 dólares.

Pero en la actualidad sigue en libertad por no estar firme la sentencia.

Las heridas abiertas

El atentado a la AMIA, asociación dedicada a promover el bienestar social de la comunidad judía en el país, la más numerosa de Latinoamérica, se produjo solo dos años después de que otra explosión arrasara la Embajada de Israel de Buenos Aires, que dejó otros 29 muertos y también sigue impune.

“La absolución de quien participó en la entrega de la Trafic que hizo volar la sede de Pasteur 633 en lo que fue el peor atentado terrorista en la historia del país, es un hecho hondamente lamentable, que añade más dolor y genera un desconcierto inexplicable ante los elementos probatorios presentados”, consideró la AMIA.

Hasta ahora, ninguno de los dos juicios en los que se buscó establecer culpables por el atentado ha dejado condenado alguno.

De forma paralela, otro proceso, que culminó en febrero de 2019, absolvió al expresidente Carlos Menem (1989-1999) del supuesto encubrimiento de la investigación del primer juicio, aunque ocho personas fueron condenadas a entre dos y seis años de prisión, entre ellas el primer juez del caso, Juan José Galeano, por malversación de fondos, prevaricación, privación ilegal de libertad y encubrimiento por favorecimiento personal y violación de pruebas.

Y a la espera de fecha de comienzo está el juicio contra Cristina Fernández, actual vicepresidenta, y varios de sus colaboradores de Gobierno, por el presunto encubrimiento de los sospechosos del atentado, acusación que la política peronista siempre ha rechazado y atribuido a una persecución judicial y política.