El político mexicano acusado de violación que podría aspirar a ser gobernador

El senador mexicano Félix Salgado Macedonio ha sido acusado de violación por cinco mujeres. Por este motivo cientos de mujeres protestaron hoy para impedir que se valide su candidatura a la gobernación del estado de Guerrero en las próximas elecciones. Su partido decidirá su futuro en los próximos días.

El partido político del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) vive momentos de tensión luego de se conocieran dos denuncias por violación contra el candidato a la gubernatura del estado de Guerrero, del senador Félix Salgado Macedonio. De hecho, hoy cientos de militantes y funcionarias del partido mexicano en el poder, exigieron este viernes que se cancele la candidatura.

La inminencia del caso ha obligado al movimiento político a la Comisión de Honestidad y Justicia activar sus poderes internos en el partido para verificar la culpabilidad o no del hombre. Ahora, problemas no han faltado, teniendo en cuenta que López Obrador ha defendido al funcionario cada vez que ha tocado el tema. Su escudo ha sido que hasta que los tribunales no dicten su decisión, Salgado continuará siendo candidato.

Los grupos que se oponen al funcionario publicaron una carta con cientos de firmantes, como la secretaria general del partido, Citlalli Hernández; la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) del Gobierno, Nadine Gasman; y senadores como Germán Martínez, Jesusa Rodrígez y Martha Lucía Micher. “Tenemos claro que en Morena no hay lugar para los abusadores y expresamos nuestro rechazo a que Salgado Macedonio siga adelante con su candidatura para las elecciones de junio de este año”, establece el texto.

Puede leer: ¿Qué países están vacunando a los migrantes?

El caso de Salgado es polémica nacional desde el 30 de diciembre, cuando Morena anunció que sería el candidato a gobernador del sureño estado de Guerrero el próximo 6 de junio, cuando México celebra las elecciones intermedias más grandes de su historia.

Salgado está acusado de abuso sexual por cinco mujeres, entre las que destaca la denuncia de Basilia Castañeda, quien ha acusado al senador de violarla cuando tenía 17 años en 1998. Nada ha hecho ceder a López Obrador, quien ha desestimado las campañas desatadas con las etiquetas #PresidenteRompaElPacto, #NingúnVioladorSeráGobernador y #NingúnAgresorEnElPoder.

“Son expresiones importadas, o sea, copias. ¿Qué tenemos nosotros que ver con eso si nosotros somos respetuosos de las mujeres, de todos los seres humanos? Pero también en eso se monta el conservadurismo”, afirmó el mandatario este jueves.

Sin embargo, en su partido no todos ni todas piensan igual: “Hay quienes dicen que la postura del presidente es olfato político, pero creo que son justificaciones para no hablar de lo evidente. No ve el machismo en este tema porque no ha vivido la misoginia, la lascivia o el abuso”, dijo una legisladora de Morena según El País de España.

Las políticas reconocieron que la polémica “ha abierto un frente al interior de Morena”, pero argumentaron que el partido de izquierdas debe ser “diferente” a los opositores. “Morena tiene que ser consecuente con su propia plataforma y nosotras consideramos defender sus lineamientos, para que así sea. Creemos que, siendo congruentes con la gente que optó por nuestro movimiento, es indispensable refrendar nuestro compromiso”, expusieron.

Puede leer: Senadores de EE. UU. respaldan la implementación del Estatuto Temporal de Protección en Colombia

El caso de Salgado Macedonio, quien realizó su registro oficial como candidato la semana pasada, ha desatado protestas en Guerrero, incluso durante la visita del presidente de Argentina, Alberto Fernández, este miércoles.

Los grupos que protestan pidieron a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de su partido que aparte a Salgado Macedonio de su candidatura hasta que se resuelvan las denuncias en su contra. “Morena debe asumir una posición clara y contundente mientras la autoridad investiga y eventualmente resuelve o determina las responsabilidades penales pertinentes”, exigieron.

El caso de Salgado Macedonio cobra relevancia porque México tiene las elecciones más grandes de su historia este 6 de junio, cuando 94 millones de votantes están llamados a elegir a los 500 diputados federales, 15 gobernadores de un total de 32 estados, 30 congresos estatales y 1.900 ayuntamientos. Además, el país atraviesa una crisis de feminicidios con más de 10 mujeres asesinadas cada día, como estima la ONU Mujeres.