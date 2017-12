El Salvador: evalúan caso de mujer condenada a 30 años por abortar

AFP / Redacción Internacional

En 2008, Teodora del Carmen Vázquez tenía nueve meses de embarazo cuando sintió un agudo dolor en el abdomen. Luego empezó el sangrado y, justo antes desmayarse, logró llamar una ambulancia desde el baño del colegio. Cuando recobró la conciencia estaba rodeada de oficiales de policía que la acusaban de haber asesinado a su bebé mediante un aborto inducido. La justicia salvadoreña no fue menos indolente.

En cuestión de meses, Vásquez se convirtió en una de las 19 mujeres que terminaron en las cárceles salvadoreñas tras sufrir complicaciones obstétricas. Sin embargo, hoy la historia podría dar un vuelco en un tribunal de San Salvador.

Este viernes, la justicia salvadoreña revisará la condena a 30 años de cárcel que Vásquez recibió en 2008.

"Lo que voy a pedir es la anulación de la sentencia porque hay errores muy fuertes", declaró Víctor Hugo Mata, el abogado defensor de Teodora Vázquez.

La audiencia de este viernes es seguida de cerca por agrupaciones locales de mujeres y organismos extranjeros como Amnistía Internacional, que en su informe de 2015 ya había denunciado los caso.

- Errores en proceso -

Para el abogado Mata, la sentencia de 2008 contiene errores graves, como el hecho de que la autopsia del Instituto de Medicina Legal consignó que el recién nacido falleció por "asfixia perinatal" lo cual es una "causa natural de muerte", pero luego en la audiencia en el tribunal dijo que "murió por asfixia por sumersión porque lo habían metido en el agua".

Esa nueva versión de lo ocurrido, según Mata, no estaba consignada en la autopsia y no tiene base científica, pero esa "contradicción fundamental" no fue tomada en cuenta por el tribunal, que la procesó por "homicidio agravado" y en enero de 2008 la sentenció a 30 años de prisión.

"Aquí hay una serie de errores que se han cometido, desgraciadamente el tribunal actuó sin criterio científico y legal", sostuvo el abogado.

"La niña nació muerta, tan es así que en el colegio nadie escuchó llanto", asegura el abogado con base en un estudio realizado por peritos salvadoreños y guatemaltecos.

En la audiencia del viernes, según Mata, el tribunal podría ratificar la sentencia original o bien anularla y ordenar un nuevo juicio.

Una tercera opción es que el tribunal acepte las "contundentes" pruebas que se van a presentar de los peritajes, anule la sentencia y la "exima de toda culpa y la deje en libertad".

El Salvador criminaliza el aborto en todos los casos, inclusive cuando es necesario para salvaguardar la vida y la salud, imponiendo graves penas de hasta 40 años de cárcel a las mujeres y los médicos que lo practiquen.