El Salvador: Militares y policías ingresan a la sede del Congreso en medio de tensión política

Un grupo de militares y de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) ingresaron este domingo al salón de sesiones de la Asamblea Legislativa de El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele convocó a una sesión extraordinaria para discutir un polémico préstamo para financiar un plan de seguridad contra las pandillas.

Los militares y policías siguieron las órdenes del presidente, quien hace días pidió a los diputados que realizaran una sesión extraordinaria para aprobar los fondos por 109 millones de dólares otorgados por el Banco Centroamericano de la Integración Económica (BCIE). El problema es que el mandatario no cuenta con el apoyo del Congreso, por lo que decidió recurrir a la fuerza.

"Vamos a dar inicio a esta sesión plenaria extraordinaria tal como lo establece el artículo 167 de la Constitución", señaló el mandatario, quien se ubicó en la silla que le corresponde al presidente del Congreso, Mario Ponce, que no se hizo presente a la convocatoria.

La discordía se dio unos meses antes, a finales de 2019, cuando el Gobierno salvadoreño presentó la solicitud de préstamo a la Asamblea Legislativa por 109 millones de dólares para el financiamiento de la 3ª fase del Plan de Control Territorial, que no ha sido aprobado al no haberse logrado el consenso de la mayoría calificada necesaria para su aprobación.

De hecho, algunos parlamentarios se han planteado preguntas y requerido explicaciones sobre este préstamo y la forma en qué se gastará el dinero, lo que provocó la ira de Bukele, que el viernes ordenó a la policía y a los militares entrar a la sede del Congreso para presionar por la aprobación del plan. Una situación que se agravó este domingo con el ingreso de los militares al Congreso.

"Se está generando un precedente negativo de ruptura al orden constitucional por parte del Órgano Ejecutivo, así como una vulneración del sistema de división de poderes", trinó en su cuenta de Twitter la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Funades), una ONG salvadoreña.

Las imágenes de los soldados en la sede del PArlamento han circulado ampliamente en las redes sociales y han llamado la atención de varias organizaciones internacionales, que temen que la situación escale y derive en actos violentos o coercitivos.

Incredible and unsettling pictures from friends in El Salvador as President Bukele has militarized the legislative assembly. This is not what Salvadorans voted for last year. US and intl community must stand up for democracy and against this attempted usurpation of power. pic.twitter.com/a6TeCSZfpi