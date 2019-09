El secretario de prensa de Trump que se volvió bailarín en televisión

El reality norteamericano “Dancing With the Stars” regresó a la programación de ABC este 16 de septiembre. Sin embargo, el primer capítulo causó revuelo ya que uno de los protagonistas estrella de esta temporada es el político de 47 años, Sean Spicer, que se desempeñó como el primer secretario de prensa del mandatario norteamericano, Donald Trump.

(Le puede interesar: Sean Spicer renuncia como secretario de prensa de la Casa Blanca)

Aunque Spicer sólo se mantuvo en el cargo por seis meses, pues fueron constantes sus desavenencias con el mandatario y sus errores que lo llevaron a dimitir, ese tiempo le bastó para acaparar todas las miradas del show por el público estadounidense, que ahora ve cómo cambió los trajes y las corbatas por vestidos de colores fosforescentes y golas.

