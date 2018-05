El sí al aborto gana en histórico referendo en Irlanda

Redacción Internacional - con información de agencias.

Irlanda votó para despenalizar el aborto en este país, que estaba castigado por una enmienda constitucional que fue aprobada en 1983. Con el 80 % de la votación contada, el sí por la despenalización de este procedimiento acumulaba más de 60 % de los votos.

La despenalización procede sin restricciones restricciones en las primeras 12 semanas de embarazo y en los primeros seis meses con prescripción médica en casos puntuales extremos.

Tradicionalmente, Irlanda ha sido uno de los países más tradicionales y conservadores de Europa, en buena parte debido a la influencia que la Iglesia Católica tiene en este lugar. Sin embargo, de unos años para acá, la sociedad irlandesa ha tomado varios pasos hacia una política pública más liberal: eligió como primer ministro a un hombre abiertamente gay y, mediante otro referendo, aprobó el matrimonio igualitario. Además de esto, en 1992 descriminalizó la homosexualidad y al año siguiente permitió el uso de anticonceptivos. En 1996 legalizó el divorcio.

Lea también: Irlanda busca hacer historia con el aborto a través de un referéndum

“Lo que hemos visto hoy es la culminación de una tranquila revolución que ha tenido lugar en Irlanda durante los últimos 20 años”, dijo Leo Varadkar, primer ministro irlandés, en declaraciones a varios medios durante la culminación del conteo de los votos del referendo. Y añadió: “La gente ha hablado y ha dicho ‘queremos una constitución moderna para un país moderno, confiamos en las mujeres y las respetamos para que tomen las decisiones y las elecciones correctas en lo que respecta a su propia salud’”.

Unos tres millones de irlandeses estaban llamados a decidir si se despenalizaba totalmente el aborto que, en 2012, fue permitido para casos en los que se pusiera en peligro la vida de la madre.

El aborto sigue estando prohibido en cerca de 20 países. Otros, entre los que se encuentran Guatemala, Paraguay, Venezuela, Costa de Marfil, Libia, Uganda, Sudán del Sur, Irak, Líbano, Siria y Afganistán, lo permiten sólo cuando la vida de la madre está en peligro.

Vea: Así fue la votación en el referendo sobre el aborto en Irlanda

El referendo busca solucionar el crítico panorama al que se enfrentaban las mujeres irlandesas, que debían viajar a otro país para poder practicarse el procedimiento o arriesgarse a una sentencia de 14 años, en caso de hacerlo en Irlanda. Se calcula que, desde 1983, más de 180.000 mujeres irlandesas han tenido que irse a Inglaterra para poder abortar.

La nueva legislación aún permite la objeción de consciencia para los médicos que no practiquen el procedimiento en sus consultorios. En declaraciones al diario The New York Times, Grainne McDermott, médico de un hospital de Dublín, dijo sobre los resultados del referendo que “esto significa que puedo hacer mi trabajo sin el miedo de una posible ida a la cárcel”.

De acuerdo con una encuesta realizada poco antes de comenzar la votación, el cambio en la legislación es apoyado en un 87 % por las personas entre 18-24 años y en un 83 % por los votantes en la franja de 25-34 años, mientras que la gente de más de 65 años votó mayoritariamente en contra (60 %). El "sí" también es mayoría tanto entre las mujeres (70 %) como en los hombres (65 %).

Lea también: Irlanda vota a favor de reformar la legislación del aborto, según sondeos

“Hemos salido de la era de la oscuridad. Ya no somos un país apartado, como la Iglesia quería hacernos creer”, le dijo Catherine Claffey, una trabajadora dublinesa de 53 años, a la agencia AFP.

Cora Sherlock, la portavoz de la campaña por el No en el referendo aseguró que “es un día triste para Irlanda”. Uno de los mayores argumentos de este bando de la discusión es que el aborto no es un asunto de salud, sino moral y de derechos humanos, ya que la enmienda modificada consideraba la vida de los no nacidos al mismo nivel de las madres.