El último intento de EE. UU. por comprar Groenlandia

Lo que empezó como un rumor dentro de la Casa Blanca terminó con un desplante de Donald Trump al gobierno de Dinamarca. Cuando se conoció que el mandatario estadounidense tenía intenciones de comprarle Groenlandia al país europeo la mayoría pensó que se trataba de un disparate. Primer error, teniendo en cuenta la persona en cuestión. De hecho, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, aseguró que la idea era “absurda”. Segundo error, pues fue precisamente ese calificativo el que desató la ruptura de la reunión que tenían programada ambos países a principios de septiembre y cuyos efectos secundarios todavía son una incógnita.

Para Trump, quien ha sido criticado numerosas veces por su fuerte retórica en Twitter, el comentario de Frederiksen transgredió los límites del respeto. “Creo que el comunicado de la primera ministra es repugnante. Ella podría haber dicho: ‘no, preferimos no hacerlo’”, publicó a primera hora de ayer. Luego, agregó: “La primera ministra fue capaz de ahorrarnos una gran cantidad de gastos y esfuerzos tanto para Estados Unidos como para Dinamarca al ser tan directa. ¡Se lo agradezco y espero reprogramar el encuentro en algún momento en el futuro!”.

....The Prime Minister was able to save a great deal of expense and effort for both the United States and Denmark by being so direct. I thank her for that and look forward to rescheduling sometime in the future!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019