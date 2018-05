El Vaticano recomienda a las monjas no excederse en las redes sociales

El Vaticano recomendó a las monjas que pertenezcan a un claustro que tengan cuidado con el contenido que publican en las redes pues podría afectar la vida contemplativa a la que se deberían dedicar. “Por lo tanto, estos medios deben usarse con sobriedad y discreción, no solo en relación con los contenidos sino también con la cantidad de información y el tipo de comunicación”, aseguró el documento.

Además, abusar de este tipo de herramientas podría llevar a abstraer a las monjas de su función principal: “Se podrían presentar ocasiones para perder el tiempo o escapar de las exigencias de la vida fraterna en comunidad, por lo que tampoco debe resultar perjudicial para su vocación”. Con esto, el Vaticano deja claro que, aunque es permitido realizar este tipo de actividades no es lo más recomendable.

El hecho se da luego de que un grupo de monjas españolas protestaran a través de Facebook por el polémico caso de ‘La Manada’ en España, en el que un grupo de jóvenes, entre 24 y 27 años violaron a una joven y se filmaron mientras lo hacían.

En el post se leía: “Vivimos en el claustro, usamos un hábito que casi llega hasta nuestros tobillos, no salimos de noche (a menos que sea por una emergencia médica), no vamos a fiestas, no consumimos alcohol, y hemos hecho un voto de castidad”.