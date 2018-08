Elba Gordillo, la poderosa exlíder los maestros de México, fuera de prisión

La exlíder magisterial mexicana, Elba Esther Gordillo, detenida desde 2013 acusada de defraudación, lavado de dinero y crimen organizado y quien estaba en prisión domiciliaria desde diciembre de 2017, fue absuelta de parte de esos cargos la noche del martes, dijo a la prensa su defensa.

El abogado Marco Antonio del Toro informó que un tribunal de la Ciudad de México absolvió a Gordillo, exlíder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el mayor de América Latina con 1,4 millones de afiliados, de las acusaciones por lavado de dinero y delincuencia organizada, y afirmó que la mujer ofrecerá una conferencia de prensa el 20 de agosto.

"Debido a la muy larga situación de aislamiento a la que me he visto sometida, me es necesario un plazo para asimilar privadamente las evidentes emociones que se derivan de un hecho tan importante en lo personal", señaló Gordillo en una carta leída por su abogado.