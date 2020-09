Elección en el BID: Trump asume las riendas del Banco

Frente a una América desunida y fuertemente endeudada con China, el cubano-estadounidense Mauricio Claver-Carone sería elegido hoy como sucesor de Luis Alberto Moreno, que se va criticado después de 15 años al frente. ¿Qué llevó a Estados Unidos a tomar el control del organismo hemisférico?

La “aplanadora” de Donald Trump para hacerse a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo parece haber funcionado a la perfección. Este sábado, Mauricio Claver-Carone, visto como representante del ala radical de la derecha estadounidense, asumiría la presidencia del organismo hemisférico, que escoge de manera virtual al sucesor del colombiano Luis Alberto Moreno.

Atrás quedaron los intentos desesperados del gobierno argentino por impedir la llegada de Claver-Carone; los llamados de cinco expresidentes latinoamericanos —entre ellos Juan Manuel Santos— y de un alto funcionario de la Unión Europea para aplazar la votación hasta marzo próximo; e incluso las advertencias de sectores demócratas del Congreso estadounidense de menguar los fondos destinados al organismo si quien llega a la cúpula del BID es el ahijado de Marco Rubio, influyente senador republicano de Florida.

La víspera, el gobierno argentino, que en los últimos meses lideró un complot a la elección del estadounidense de origen cubano, “tiró la toalla” por temor a represalias de Washington. En un comunicado oficial, el gobierno retiró la candidatura de Gustavo Beliz, secretario de Asuntos Estratégicos y exfuncionario del BID, y anunció que se abstendrá hoy de votar por Claver-Carone, mientras invitaba a otros gobiernos a hacer lo propio.

Para ganar hoy, el representante de Trump tiene que recibir la mayoría del poder total de voto de los países miembros y hacerse al apoyo de por lo menos quince de los 28 miembros de la región. Ambas cosas las tiene aseguradas Claver-Carone, al menos, en el papel, gracias a una agresiva avanzada diplomática que incluyó gira del aspirante, hoy asesor de la Casa Blanca, y de otros altos funcionarios por varias naciones latinoamericanas, y, según algunas voces críticas, hasta amenazas veladas de imposición de aranceles, impuestos a remesas y hasta la suspensión de ayuda extranjera a aquellos que se opongan.

También, de cara a su nominación, el gobierno Trump no escatimó esfuerzos en llevar a cabo una muy eficiente gestión de cabildeo con sectores empresariales y políticos y hasta continuos encuentros off the record con periodistas latinoamericanos apostados en Washington. La administración Trump consiguió así el apoyo de 21 países, entre ellos Brasil, Colombia, Paraguay y naciones del Caribe.

“La virtual elección de Claver-Carone se dará no solo gracias a la eficiente gestión de la Casa Blanca; también, debido a los muchos errores de sectores latinoamericanos. Por ejemplo, presentaron candidatos débiles, no hicieron el suficiente cabildeo para alcanzar consensos, no lograron ponerse de acuerdo y tomaron decisiones tardías”, dijo a El Espectador Christopher Sabatini, analista del influyente centro de pensamiento Chatham House, de Londres.

El analista también responsabilizó al saliente presidente del BID, Luis Alberto Moreno, de que, por primera vez en sesenta años, el BID esté ad portas de perder el liderazgo de un latinoamericano. “Si bien, Moreno lanzó algunas iniciativas importantes en temas de gestión social, cambio climático y ciudades sostenibles, es uno de los grandes perdedores con la llegada de Claver-Carone, y el legado por el que trabajó por años se ve fuertemente disminuido”, comentó.

“Viéndolo en perspectiva, el tiempo de Moreno en el BID no fue exitoso. Su gestión debilitó el Banco y siempre lo utilizó para sí mismo. Queda en el ambiente que Moreno utilizó al BID para sus sueños presidenciales en Colombia, que no sé si seguirán, tras esta derrota. Queda ese tufillo. Con su actuación, su agenda secreta y su afán por durar tantos años al frente del BID, Moreno terminó dando la razón a las críticas de la Casa Blanca de que el organismo requiere una agenda mucho más abierta, mientras sus presidentes, de un mandato limitado en el tiempo”, concluyó.

En ese punto coincide el columnista mexicano Jacques Rogozinski. En conversación con este medio en Washington, el analista recordó que en dos ocasiones el Tesoro estadounidense había propuesto el nombre de Mauricio Claver-Carone como vicepresidente para el BID y que en ambas ocasiones Moreno lo rechazó.

“Se critica a Trump por romper las normas no escritas de la diplomacia, pero Moreno fue el primero en romper dos veces otra norma no escrita de aceptar como vicepresidente al candidato que le presentara el Tesoro de los Estados Unidos y eso molestó al gobierno Trump”, señaló Rogozinski, exempleado del BID, quien señaló al colombiano como el gran perdedor tras la inminente llegada de “su ahora poderoso nuevo enemigo” Claver-Carone.

Sin embargo, el analista deja abierta la posibilidad de que a última hora de hoy se presente algún hecho extraordinario que impida la elección del estadounidense. “En política hay un dicho: ‘que del plato a la boca, se cae la sopa’. Hoy todo puede pasar. Recuerde que la votación de hoy es secreta, entonces, no podemos descartar que en el último minuto unos países que han anunciado su respaldo público al candidato de Trump decidan abstenerse. Claver-Carone llega con todas las posibilidades de ganar, pero hasta que no se vota… no se vota”, enfatizó.

El interés inusitado del actual gobierno estadounidense en hacerse al timonel del BID radica, según otros analistas, en la combinación de los dos principales aspectos coyunturales: en materia de política interna, las elecciones presidenciales, y, en el ámbito de las relaciones internacionales, la tormentosa relación con China.

“Trump premia a su influyente aliado Marco Rubio al nombrar en el BID a su ahijado predilecto y, de paso, lanza un mensaje efectista a los cubanos residentes de Florida, de que es un presidente que está con ellos. Es momento para Trump de fortalecer sus alianzas políticas y de mostrar resultados. Ambos objetivos se cumplen al nombrar a Mauricio Claver-Carone”, aseveró Kevin Healy, profesor adjunto del Centro de Estudios Latinoamericanos de Georgetown University.

A su turno, Michael Matakis, de Johns Hopkins University, destaca que al asumir las riendas del BID, Trump busca crear un nuevo “muro” a la inversión de China en Latinoamérica y hacer que el organismo bloquee nuevos endeudamientos de gobiernos latinoamericanos con el gigante asiático. “En el juego de la geopolítica, el mandato a Claver-Carone es hacer que los chinos saquen sus manos de Latinoamérica. Dura labor, cuando desde Estados Unidos la deuda persiste”, concluyó.

Con todo, el pulso de hoy parece estar a favor de Trump. Mauricio Claver-Carone iniciaría su mandato de cinco años el próximo 1.° de octubre, con posibilidad de reelección, pese a que este ya ha dicho que no repetirá.

El Gobierno de Colombia cerró filas en torno a la candidatura de Claver-Carone y el presidente Iván Duque defiende que se mantenga la fecha, al señalar que la elección de este sábado "debe realizarse para darle claridad a toda la región en un momento difícil y de incertidumbre”, y que “tiene que servir también para que la institución se siga fortaleciendo, siga llegando con mejores herramientas". Brasil y Bolivia también ratificaron su respaldo al aspirante de Trump.

Un total de trece Estados miembros de la Unión Europea y otros tres países europeos no miembros del bloque son miembros del BID y tienen derecho de voto en esa institución financiera multilateral.