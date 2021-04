Se ha hablado mucho sobre un duelo entre Lula da Silva y Bolsonaro en las elecciones de 2022, ¿hay alguna oportunidad para el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB)?

El Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) es un partido político que nace de centro, fundado en 1988 por un grupo político que tenía entre sus líderes a Mario Covas, político y ex gobernador del estado de Sao Paulo. El partido surgió de la combinación de la socialdemocracia, la democracia cristiana y el liberalismo económico y social. En 1989, recién creado, logró el 11,51 % de los votos y desde entonces tuvo candidatos en las ocho elecciones presidenciales de la Nueva República. En seis de ellas, se ha impuesto al Partido de los Trabajadores (PT), ganando dos —en la primera vuelta— y perdiendo cuatro. Su peor actuación se produjo en 2018, cuando obtuvo menos del 5 % de los votos válidos, quedándose fuera de la segunda vuelta. Teniendo en cuenta su relevancia histórica y el actual panorama político brasileño, ¿cuál es el futuro del PSDB?

La volatilidad del voto del PSDB

A partir de la investigación postelectoral relativa al proyecto de Estudios Electorales Brasileños (ESEB), a través del análisis estadístico, nos propusimos entender la volatilidad del voto del PSDB entre 2010, 2014 y 2018. A través del análisis, identificamos que la probabilidad de que un votante del PSDB para presidente en 2010 repitiera su elección en 2014, se incrementó en un 53 %. Sin embargo, entre 2014 y 2018, dicha posibilidad se redujo casi un 100%. Aunque intuitivamente se sabe que en 2018 hubo una fuga de votos del PSDB, especialmente hacia Jair Bolsonaro, el fenómeno no deja de ser asombroso.

A menudo se dice que la identidad de los partidos sirve de ancla para evitar la alta volatilidad de los votos cuando el partido y el sistema de partidos pasan por momentos complicados. En 2018, el PSDB no contó con dicha ancla y la afectividad partidista negativa marcó el tono de esa elección. En la derecha, el rechazo al PT y el rechazo al PSDB aumentaron en un 121 % y un 55 %, respectivamente.

Y en el campo de la izquierda, el rechazo al PSDB aumentó en un 219 % la posibilidad de que un elector votara por Fernando Haddad, ex ministro de Educación y ex alcalde de la ciudad de São Paulo por el PT, y no votara por el candidato del PSDB.

Además, en 2018 algunos candidatos al gobierno estatal por el PSDB pensaron que lo mejor era aprovechar la ola electoral bolsonarista para salir elegidos. Y con el tiempo otro segmento de sus cuadros se unió a los partidos de centro, identificados como “Centrão”, como se conoce a los partidos que venden su apoyo al gobierno de turno a cambio de favores políticos.

El futuro del PSDB

El PSDB debe decidir su proyecto político. O opta par parecerse a los partidos del “Centrão”, como un partido de coadyuvante, pragmático, que apoya a gobiernos de diferentes ideologías a cambio de la fragmentación del poder, o si quiere liderar una agenda para Brasil.

El camino no es sencillo. El partido está polarizado con dos líderes que cuentan con alrededor del 30 % del electorado cada uno. Es una mala estrategia pensar que Luiz Inácio Lula da Silva está en la izquierda, que Jair Bolsonaro está en la derecha y que el PSDB junto con los Demócratas (DEM) y otros aliados pueden posicionarse en el centro, ya que Lula ha estado muy ocupado acercándose al centro.

Si el PSDB quiere disputar las elecciones de 2022 debería plantearse crear un campo triangular ocupando un extremo, claramente contrario a los otros dos, el de Bolsonaro y el de Lula. Lula y Bolsonaro ya se han posicionado. Al fin y al cabo, ambos son conscientes de la realidad.

El rechazo al PSDB es parte constitutiva del voto al PT y ahora también a Bolsonaro. A su vez, el rechazo al PT y al PSDB es parte constitutiva del voto a Bolsonaro. A lo largo de los años, el sentimiento de antipetismo fue parte constitutiva del voto al PSDB. Ahora el partido debe posicionarse respecto al bolsonarismo.

Este artículo aporta dos reflexiones muy claras sobre si el PSDB invertirá en ser protagonista con una agenda que respete las instituciones democráticas, las libertades individuales, el medio ambiente, la responsabilidad fiscal y el liberalismo económico, con atención a los imperativos de las políticas públicas. En caso afirmativo, el histórico partido debe posicionarse en la disputa en estos términos, tirando de un vértice para convertir la disputa política brasileña en un triángulo.

No hay garantía de éxito electoral; si la hubiera, la elección sería más fácil. Pero lo que está en juego es la decisión de mantener o no su papel de protagonista en la política brasileña.

*Luciana Veiga es Politóloga. Profesora de la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro (UNIRIO). Doctora en Ciencias Políticas por el IUPERJ (ahora IESP/UERJ). Postdoctorado en la Univ. de California-Irvine.

Steven Ross es especialista en estadística y profesor de la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro (UNIRIO).

Anselmo Rodrigues es Máster en Ciencias Políticas por la UNIRIO.

