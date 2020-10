El cara a cara entre el presidente de Estados Unidos y su rival demócrata en las elecciones del 3 de noviembre hablaron de coronavirus, seguridad nacional, China, Corea del Norte y el sistema de salud. Un encuentro plagado de acusaciones y mentiras.

El segundo y último cara a cara entre el presidente de EE. UU., Donald Trump, y su rival demócrata, Joe Biden, fue en Nashville (Tennessee) y estuvo marcado por las acusaciones mutuas y las mentiras. Pocas novedades en el desgastado debate político en EE. UU. Sin embargo, analistas reconocen que el mandatario estadounidense fue “menos agresivo y más presidencial”.

Los dos candidatos se sometieron a una prueba de coronavirus con resultado negativo en cumplimiento de los protocolos que el mandatario violó en el primer cara a cara al no hacerse un test 48 horas antes de anunciar su positivo por COVID-19.

El debate tuvo lugar en un auditorio de la Universidad de Belmont en Nashville se dividió en seis segmentos de quince minutos cada uno. Esto fue lo que dejó el debate.

Primer segmento: coronavirus

Donald Trump insistió en que manejó muy bien la pandemia y que su gobierno tuvo una gran estrategia para el virus. Sin embargo, no mencionó los ocho millones de casos y más de 220.000 muertos. Dijo que el 99% de los jóvenes se curan. “Yo tuve coronavirus y también lo superé”, insistió el presidente.

Trump dijo que hay que abrir el país, que las escuelas deben activarse, que los daños a la economía son enormes y aseguró que la gente se están suicidando, tiene depresión, se han disparados los abusos de droga y abusos a todos los niveles. “Estamos aprendiendo a vivir con ello”, dijo Trump de la pandemia. El candidato demócrata, Joe Biden le respondió que, más bien, estamos “aprendiendo a morir con ello”.

Sobre los insultos que el mandatario lanzó contra el principal epidemiólogo del país, Anthony Fauci, a quien llamó “idiota”, Trump respondió que “estoy escuchando a todo el mundo, pero Anthony dijo que no se debía portar mascarilla, que no había problema, creo que él es demócrata”.

Biden lo acusó finalmente de no tener un plan ni una vacuna para enfrentar la pandemia.

Segundo segmento: Seguridad Nacional

Sobre la noticia de la interferencia extranjera en las elecciones, que denunciaron las autoridades el miércoles, Biden advirtió que “toda persona que interfiera en las elecciones Rusia o China van a pagar un precio, están jugando con la soberanía estadounidense. El presidente no le ha dicho nada a Putin; Rusia no quiere que yo sea el próximo presidente de EE. UU.”, aseguró.

Donald Trump acusó a Joe Biden de recibir dinero del exalcalde de Moscú y defendió su posición frente a Rusia. “Nadie ha sido más duro contra Rusia que Donald Trump, Obama le dio parte de Ucrania a los rusos”, insistió el mandatario. El candidato demócrata le respondió que el único que ha recibido dinero del extranjero es él y le recordó la cuenta que le descubrieron en China. “Tengo muchas cuentas bancarias, incluso la de China, era de 2013 y se cerró en 2015, después pensé en realizar negocios en China pero decidí no hacerlo”, explicó Trump.

Biden se defendió de las acusaciones de manejos oscuros de una empresa en Ucrania y dijo que “jamás he recibido dinero de un gobierno extranjero”. Sobre Corea del Norte, Trump defendió su “buena relación con Kim Jong-un y culpó a Obama", mientras Biden lo acusó de reunirse con autócratas y dictadores. “Teníamos una buena relación con (Adolf) Hitler antes de que invadiera el resto de Europa”, agregó Biden.

Tercer segmento: salud

De acuerdo con Donald Trump, él derogó el mandato individual, “la peor parte del Obamacare y estamos haciendo lo mejor que podemos; queremos un plan de salud mucho mejor, queremos proteger a la gente, quiero tener un hermoso sistema de salud y seguro en ese momento tengamos mayoría en la Cámara de Representantes, creo que la ganaremos".

Biden le respondió que su sistema será complementario con el Obamacare, “voy a bajar las primas de los seguros y de los fármacos, vamos a garantizar que estemos en una situación en la que protejamos las preexistencias, Trump habla mucho pero no ha ideado ningún plan, su pésima gestión del coronavirus revela que no sabe qué hacer con la salud de los estadounidenses”.

¿Medicina socializada?, sobre esa acusación respondió que “simplemente es ridículo, el hecho de que exista una opción pública lo hace algo socialista, no, todos deben tener un seguro médico el que más le convenga, estamos trabajando en esto para salvar vidas", respondió Biden.

Cuarto segmento: pobreza e inmigración

Sobre el paquete de ayuda que no ha sido aprobado por el Congreso, Trump acusó a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosy, de “no aprobar el paquete de auxilio económico”.

Sobre la separación de cientos de niños inmigrantes de sus padres, el presidente de EE. UU. dijo que eso niños llegaron por redes de coyotes y mafias y pandillas. Acusó a Obama de construir las jaulas en las que los menores están, “no fui yo”, dijo. "Estamos trabajando para la reunificación familiar”, insistió Trump. Defendió su plan migratorio, su decisión de enviar gente mala a sus países de origen y dijo que "solo vuelven los menos inteligentes”.

Biden le reclamó que más de 500 niños llegaron con sus padres, no solos como dijo el mandatario, y ellos lo separaron. “Es algo criminal (...). Hace que seamos el hazmerreír del mundo y viola todo los conceptos de lo que somos como nación” . Trump respondió: “Los están cuidando muy bien”. El exvicepresidente reconoció que durante la administración Obama se demoraron mucho tiempo para encontrar la solución: “Lo he dejado claro, dentro de 100 días enviaré el congreso para darle ciudadanía a 11 millones de indocumentados, y todos los dreamers se les va a permitir estar en un camino a la ciudadanía”.

Quinto segmento: racismo en EE. UU.

Trump dijo que tenía un plan muy claro para darle oportunidades de trabajo, creación de empresas a la gente afroamericana. “Nadie ha hecho más por la comunidad negra que yo, la reforma de la justicia penal, las cosas no eran un lecho de rosas!, señaló. Hizo alarde de las ayudas que les ha dado y de las reformas, además se autonombró el “menos racista".

A lo que Biden respondió que “nadie debe ir a la cárcel por problemas de estupefacientes sino en rehabilitación”. Trump le dijo que, “yo me postulé a la presidencia porque usted y Obama hicieron un trabajo muy deficiente, si no yo no estaría hoy aquí”. El vicepresidente lo acusa de echarle leña al fuego, de atacar musulmanes, inmigrantes y dañar todo lo que toca.

Sexto segmento: cambio climático

Trump justificó la salida de EE. UU. del acuerdo de París diciendo que el país perdía millones de empleos con eso. “Hemos realizado un excelente trabajo en el tema medioambiental, tenemos el agua y el aire más limpio”, agregó.

Biden respondió que hay una obligación de detener el cambio climático y acusó a Trump de quitar las herramientas para luchar contra el flagelo. “Buscamos crear millones de empleos cuidando el medio ambiente”.

El mensaje final de Trump fue “tenemos que hacer un país que sea totalmente exitoso como era antes de que llegara el virus de China; antes de eso teníamos las mejores cifras en todo”.

Biden dijo que si gana dirá en su discurso que representará a todos, los que votaron y no votaron por él. “vamos a sacar adelante el país, podemos hacer crecer la economía y luchar contra el racismo sistémico y todo con energía limpia. Lo que está en juego en las elecciones es el respeto, honor e igualdad”.