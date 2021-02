El economista de izquierda Andrés Arauz y el exbanquero de derecha Guillermo Lasso disputarán la segunda vuelta presidencial del 11 de abril en Ecuador, afirmó hoy el Consejo Nacional Electoral.

La novela alrededor de las elecciones de Ecuador ha terminado hoy con el anuncio del Consejo Nacional Electoral. El centroderechista Guillermo Lasso disputará la segunda vuelta presidencial con el correísta Andrés Arauz. El candidato aseguró este domingo que la democracia ha triunfado en Ecuador, país que ha estado 14 días atento al escrutinio.

“¡Vamos a la segunda vuelta con ánimo y optimismo! Conmigo siempre habrá el espacio para tener un diálogo frontal y sincero que sume al objetivo de conseguir juntos el Ecuador del encuentro”, escribió en Twitter horas después de la proclamación de resultados finales preliminares.

Lasso acompañó el trino con un texto titulado “La democracia ha triunfado”, en el que agradeció a quienes “con optimismo” le confiaron su voto y aseguró que seguirá representándolos en la segunda vuelta electoral, prevista para el próximo 11 de abril.

“También me dirijo a todos los ecuatorianos que votaron, tengan la plena seguridad de que, a través de su voto, los he escuchado y entiendo que es necesario acoger propuestas e ideas distintas a las mías”, indicó. Y añadió: “A veces coincidiremos, a veces no, pero conmigo siempre habrá el espacio para tener un diálogo frontal y sincero, que sume al objetivo de conseguir el Ecuador del encuentro”.

“Hoy la democracia ha triunfado, vamos con ánimo y optimismo a esta segunda vuelta insistió”, afirmó Lasso, quien intenta por tercera vez llegar a la Presidencia tras haber participado en los comicios de 2013 y 2017.

Aunque según los datos del CNE Arauz y Lasso pasaron a la segunda vuelta de abril, los candidatos aún pueden interponer algunos recursos. De acuerdo al organismo, Arauz, de la alianza Unión por la Esperanza, consiguió el 32,72 % de votos (3.033.753), mientras que Lasso, del movimiento Creando Oportunidades (CREO), obtuvo 19,74 % (1.830.045 votos), y Pérez, del movimiento Pachakutik, alcanzó el 19,39 % (1.797.445).

Según el CNE, Lasso finalmente superó en votos a Pérez, que durante varios días mantuvo la delantera en el escrutinio, que desde el inicio marcó el triunfo de Arauz en primera vuelta.

“La resistencia continúa”

En tanto, Yaku Pérez, un abogado ambientalista de 51 años, considera que un fraude de la derecha lo sacó del balotaje al ser desplazado por Lasso. “Vamos a presentar la impugnación a miles de actas” electorales, expresó Pérez el domingo a la prensa en la andina Riobamba (sur) antes de partir a la cabeza de una marcha de aborígenes y partidarios, que planea llegar a Quito el martes.

La ley establece que tras la proclamación hay una fase de impugnaciones a los resultados del comicio presidencial del 7 de febrero, en el que participaron 16 candidatos. “Esta resistencia continúa, en el campo legal, jurídico, social, político”, señaló Pérez, añadiendo que “no puede quedar en la impunidad un fraude electoral”.

Para defender la votación de Pérez, a quien incluso un conteo rápido del CNE lo ubicó segundo el mismo día del comicio, indígenas y simpatizantes marchan desde el miércoles desde Loja, al sur y cerca de la frontera con Perú, hasta Quito. “Vamos a llegar ríos de personas, ríos de corazones para decir que nuestro voto se defiende, nuestro voto no se roba. Hay que recuperar los votos”, anticipó el líder nativo.

Los indígenas, que representan un 7% de los 17,4 millones de habitantes de Ecuador, encabezaron fuertes protestas contra el alza de precios de combustibles en octubre de 2019, que obligaron al gobierno a derogar la medida. Los disturbios dejaron once muertos y más de 1.300 heridos.

También participaron en revueltas populares que derrocaron a tres presidentes entre 1997 y 2005. Arauz, de 36 años y candidato de la coalición Unión por la Esperanza (Unes), indicó por su parte que “respetamos las impugnaciones de todos los actores políticos siempre y cuando no alteren el cronograma electoral”, que contempla del 16 de marzo al 8 de abril la campaña para el balotaje.